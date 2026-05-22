Fotógrafo de la falsa boda en Verín (Ourense): "Usaron triquiñuelas para no pagarnos, confiamos en ellos y nos engañaron"

Una pareja de Verín (Ourense) montó una boda aparentemente de ensueño: flores, fotógrafos, banquete, el vestido de novia perfecto... El problema: era una boda falsa en la que el único que sabía la verdad era el actor que contrataron para hacerse pasar por el juez que les casó.

La pareja contrató todo tipo de servicios, como un pintor al óleo y un servicio de comidas de lujo, con estación de quesos y pulpo incluido. Unos servicios que prometieron pagar tras la ceremonia, pero que nunca llegaron a abonar.

Tras la boda, los novios desaparecieron con el dinero de sus invitados y dejando a deber miles de euros. Un delito por el que se enfrentan a una condena de un año de prisión.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Borys Martínez, el fotógrafo de la boda. Este confiesa que, aunque siempre piden parte de la reserva por adelantado, los novios utilizaron varias estrategias para no hacerlo y decidió confiar en ellos.

"Después de la boda me bloqueó de redes sociales y de todo", afirma Borys. Una estafa que ha terminado costándole dinero a muchos negocios.

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