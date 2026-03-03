María del Mar Caballero (UPN), sobre la alta tensión de las comisiones de investigación: "Pedro Sánchez ha sido el menos respetuoso con la Comisión"

En varias sesiones recientes de la comisión del caso Koldo, Caballero ha protagonizado algunos de los momentos más tensos. Durante uno de los interrogatorios, el ambiente se enrareció cuando un compareciente, Santos Cerdán, le pidió “respeto hacia mi mujer”, a lo que ella respondió que “totalmente respeto a su mujer”, pero insistió en que había sido él quien había introducido a su entorno familiar en el caso que se está investigando.

En su análisis posterior, María del Mar Caballero asegura que uno de los interrogatorios más complicados fue el de la diputada socialista Susana Sumelzo, “por su actitud” y porque, dice, “venía muy preparada y también muy apurada”.

Sobre otra comparecencia reciente, la senadora afirma que “hay personajes que sabes que van a tratar de salir vivos”, pero defiende que lo importante es que “se conozca cómo son”. Caballero va más allá y dice que, a su juicio, “el presidente fue el que tuvo el tono más burlesco y menos respetuoso con la comisión”, algo que, asegura, contribuye a que aumente el cabreo en estas sesiones.

Susana Diaz: "Caballero es rigurosa y se trabaja la comisión"

Pese a la dureza de los enfrentamientos, también ha habido gestos de reconocimiento. La socialista Susana Díaz, presente en el debate, aseguró que, aunque está “en las antípodas ideológicas” de Caballero, le tiene respeto porque considera que “es rigurosa y se trabaja la comisión”.

Ese contraste, entre quienes, según Díaz, acuden “a la bronca” y quienes intentan hacer “un trabajo serio” explica parte del clima que se vive en las comisiones.

