El PP lanza una ofensiva parlamentaria contra Zapatero en vísperas de su comparecencia por el 'caso Koldo'

El Partido Popular ha anunciado una ofensiva parlamentaria contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que este lunes comparecerá en el Senado en el marco de la comisión de investigación del denominado 'Caso Koldo'. Los populares aseguran que aprovecharán la sesión para exigir explicaciones detalladas sobre su supuesta vinculación con distintas decisiones políticas y económicas que consideran bajo sospecha, como el IRPF y bienes.

La citación de Zapatero se produce a instancias del PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta y controla el calendario de la comisión. La comparecencia tendrá lugar a partir de las 9.30 horas y coincidirá con el inicio de la campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León, un contexto político que eleva la tensión entre los principales partidos.

Desde las filas populares sostienen que el expresidente "tendrá que dar la cara" ante las preguntas de los grupos parlamentarios y responder, entre otras cuestiones, por el rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas. El PP vincula ese expediente con una supuesta influencia política ejercida desde el entorno socialista y reclama que se aclaren posibles beneficios derivados de aquella operación.

"La huida de Zapatero llega a su fin"

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha afirmado que "la huida de Zapatero llega a su fin", y ha subrayado que el exmandatario "tendrá la obligación legal de decir la verdad, responder por los posibles beneficios que pudo obtener por el rescate de Plus Ultra y sus favores a la narco dictadura de Maduro, y por el botín que pudieron obtener Sánchez y el PSOE por ello".

La comisión investiga las distintas ramificaciones del llamado 'Caso Koldo', centrado en presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia. Aunque el foco principal se sitúa en la gestión de material sanitario y en las relaciones entre empresarios y responsables públicos, el PP ha ampliado el ámbito de las preguntas para incluir decisiones adoptadas en el pasado por gobiernos socialistas.

Relación Zapatero - Maduro

Los populares también han aludido a la relación política de Zapatero con el Ejecutivo venezolano presidido por Nicolás Maduro, insinuando que determinadas actuaciones podrían estar conectadas con intereses internacionales. El PSOE, por su parte, rechaza las acusaciones y considera que la citación responde a una estrategia de desgaste político en plena precampaña.

Desde el entorno socialista insisten en que Zapatero acudirá a la comisión con voluntad de colaborar y defender la legalidad de las decisiones adoptadas en su etapa y en la de sus sucesores. La sesión se prevé tensa y con un alto contenido político, en un momento en el que el caso Koldo continúa marcando la agenda parlamentaria y el enfrentamiento entre Gobierno y oposición.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.