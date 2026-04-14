Carlos Alsina, sobre la defensa de Pedro Sánchez a su mujer Begoña Gómez: "No tenía que haber puesto a sus ministros como si fueran comentaristas"

Carlos Alsina, presentador y director de 'Más de Uno', se pregunta si Pedro Sánchez habla de derechos humanos con la misma libertad cuando viaja a China que cómo lo hace cuando va a Israel y le canta las cuarenta a Netanyahu. Aprueba que Pedro Sánchez use su viaje para mejorar las relaciones comerciales con China pero al periodista no le acaba de encajar que se le vea tan cómodo en el país asiático cuando Sánchez se ha significado como el azote de Trump, Netanyahu y del régimen iraní. "Vas a China y todo eso desaparece", destaca Alsina. Cree que al régimen chino "se le podrían subrayar unos cuantos errores y abusos, cuando China no es un ejemplo de cumplimiento del derecho internacional ni de los derechos humanos".

Alsina, sobre la imputación de Begoña Gómez

No cree que los movimientos del juez Peinado sobre la causa de Begoña Gómez guarden relación con la agenda política del Gobierno. "Siempre hay algún acto del presidente o alguna cita electoral para decir que los autos del juez Peinado coinciden con citas", determina. Cree que lo relevante es que llegue el juicio y se establezca si el juez Gómez ha cometido o no un delito.

Alsina recuerda que la primera información que publicó El Confidencial sobre Begoña Gomez tenía que ver con una reunión de Aldama con Javier Hidalgo en la que juntos hablaban de posibles negocios con Begoña Gómez. Cree el periodista de Onda Cero que desde ese momento la estrategia de Sánchez para defender a su mujer ha sido errónea. "No tenía que haber puesto a sus ministros todos los días a comentar como si fueran comentaristas lo que hace o deja de hacer un juez". El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dijo ayer que hay magistrados que se avergüenzan de Peinado "pero eso no significa que toda la judicatura esté pensando lo mismo sobre este auto judicial".

"Es una manera de meter presión a quien se ocupa de este asunto judicial ahora mismo"

Sostiene el periodista que estas manifestaciones públicas de miembros del Gobierno son una manera de meter presión a quien tiene que ocuparse ahora de este asunto. "Si opinas estas diciéndole al órgano lo que quieres que pase. Si haces un pronóstico sobre este asunto, diciendo que no hay nada, el conocimiento del mundo jurídico queda cuestionado con quien hace el pronóstico y se equivoca".

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