Vuelve a quedar interrumpido el servicio de Ave entre Madrid y Galicia por los incendios en Ourense

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia ha vuelto a quedar interrumpido este miércoles a la altura de Vilavella y Porta de Galicia por los incendios que sufre Ourense. Así lo ha informado Adif al filo de las 15:30 horas.

Los incendios activos en la provincia gallega vuelven a afectar a la alta velocidad de esta región con Madrid. Ya ocurrió el martes durante unas cinco horas, cuando también se vio interrumpido el servicio de Renfe entre Ourense y Santiago de Compostela. El administrador ferroviario ha explicado que los trenes con origen Madrid circulan solo hasta Zamora, mientras que los que parten de Galicia finalizan su recorrido en Ourense.

Ha sido la cercanía de las llamas a la vía de alta velocidad lo que ha obligado otra vez a adoptar esta medida preventiva. Asimismo, Renfe informó a mediodía de este miércoles que ya se ha reestablecido el servicio ferroviario entre las localidades toledanas de Talavera y Oropesa, tras una interrupción por culpa también de los incendios que asolan la península Ibérica por las altas temperaturas que sufre el país desde hace casi dos semanas ininterrumpidamente. Durante el corte del servicio, Renfe dispuso autobuses como vía alternativa de transporte.

