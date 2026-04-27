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Capi, sobre la novia de Alejandro Sanz Sthepanie Cayo: "Se acerca más a su mundo intelectual que su anterior pareja"

Alejandro Sanz ha ofrecido una de sus entrevistas más íntimas a Jordi Évole. El cantante se confiesa un hombre "muy enamorado" que siempre piensa en el amor como un sentimiento para toda la vida.

Alejandro Sanz en Espejo Público.

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Laura Simón
Publicado:

Alejandro Sanz ha mostrado su lado más íntimo en la entrevista con Jordi Évole. El artista pasa por un momento dulce y se define como una persona muy enamorada: "Pienso que es muy bonito estar enamorado". "Estoy convencido que el amor es para siempre, más que nunca".

En la entrevista habla de las mujeres de su vida, sus romances y sus hijos. Alejandro repasa algunos de los momentos clave de su carrera como el dueto que hizo con la cantante Shakira. Reconoce que había feeling con Shakira pero agradece que en ese momento ambos tuvieran pareja y no pasara nada más porque hoy en día tiene buena amistad con ella.

"Nunca he visto un Alejandro Sanz tan brillante como lo es ahora"

Miguel Ángel Arenas, 'capi', amigo y descubridor de Alejandro Sanz, asegura que hoy Alejandro es una persona nueva, hace años que se conocen y no ha visto un Alejandro tan brillante como el que es ahora. "Un chico que desde los 20 años está perseguido por la prensa y en el ojo del huracán. Ha guardado mucho su persona como si fuera un tesoro. Verle ahora tan humano, tan realista...me gusta".

Sobre su situación sentimental, señala que cuando Candela Márquez entra en su vida hacía falta mucha alegría en esa casa ya que el artista estaba saliendo de una depresión y fue una relación que al cantante le ayudó mucho. Sobre su nueva pareja Stephanie Cayo, le parece guapísima y más cercana al mundo intelectual y privado de Alejandro. "Alejandro siempre que se ha enamorado tiene vocación de eternidad", concluye.

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