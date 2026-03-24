Jorge Azcón desata la polémica tras asegurar que Pilar Alegría es "físicamente más atractiva" que María Jesús Montero

Las declaraciones del presidente de Aragón, Jorge Azcón, sobre el aspecto físico de María Jesús Montero y Pilar Alegría han generado una controversia política que ha derivado en reacciones públicas y una posterior rectificación. El comentario, en el que comparaba la apariencia de ambas dirigentes, ha sido criticado en distintos ámbitos y ha obligado al propio Azcón a pronunciarse. "Pilar Alegría es más atractiva que María Jesús Montero. Yo creo que a María Jesús Montero se le va a poner peor cara que a Pilar Alegría".

El dirigente aragonés reconoció horas después que sus palabras fueron un error y aseguró que no valoró que pudieran resultar ofensivas. En su mensaje, pidió disculpas por lo ocurrido, aunque también recordó que Montero había realizado días antes comentarios sobre la apariencia de otro dirigente político sin retractarse.

Reacción en el PSOE

La polémica ha tenido respuesta inmediata en el entorno socialista. Pilar Alegría, también mencionada en el comentario, reaccionó públicamente a través de la red social X diciendo: "Jorge Torrente... El que quiere ser presidente".

Por su parte, María Jesús Montero respondió vinculando las declaraciones con una actitud más amplia dentro del Partido Popular. "No sé si han escuchado las palabras del señor Azcón, relativas a mi atractivo físico, en este caso falta de atractivo físico. Este es el Partido Popular de Moreno a Bonilla, el que insulta a las mujeres por su apariencia y también el que desprecia, por supuesto, el talento y la inteligencia que aportan las mujeres a la vida público, a la vida social o a cualquiera de las esferas en las que participa", afirmó.

Montero enmarcó este episodio dentro del contexto de la campaña electoral en Andalucía, donde es candidata a la presidencia de la Junta. En su intervención, añadió que "soy la única mujer que se presenta candidata a la presidencia de la junta de Andalucía" y criticó lo que definió como una contradicción en el discurso político de sus adversarios.

Asimismo, señaló que "esta es la farsa moderación que hace que otro utilice ese tipo de cuestiones y luego él quiere ir de moderado y que no es él el que empieza este tipo de insinuaciones", haciendo referencia a Juanm Moreno.

Juanma Moreno también ha respondido: "Es evidente que esto no es una cuestión de belleza, quien lo piensa, evidentemente se equivoca. Por lo tanto, creo que el señor Azcón ha pedido disculpas, que es lo correcto y lo que debe de hacer porque esas palabras eran desafortundas y por tanto, lo que tiene que hacer cuando uno comete un error es corregirlo. y pedir disculpas".

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