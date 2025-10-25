Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Autor golpe de Estado

Antonio Tejero permanece "estable" y continúa su recuperación "en el entorno familiar"

El ex teniente coronel de la Guardia Civil recibió el alta hospitalaria ayer.

El exteniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero

El exteniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero EFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El ex teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, permanece "estable", tal y como han comunicado a EFE fuentes cercanas a la familia. Precisamente, la familia de uno de los protagonistas del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha confirmado que Tejero recibió el alta hospitalaria ayer y está continuando "su recuperación en el entorno familiar".

Antonio Tejero, de 93 años, estaba ingresado en "estado terminal", aunque "consciente y sereno" en un centro hospitalario de Carcaixent, Valencia, cerca del domicilio de una de sus hijas, según un comunicado de la familia.

El golpe de Estado que impulsó y que fracasó

El 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero fue la cara visible del golpe de Estado. Acompañado por el capitán de la Policía Armada, Ricardo Sáenz de Ynestrillas, por los comandantes de infantería, Manuel Vidal Francés y Joaquín Rodríguez Solano, y por el capitán de Infantería, José Luis Alemán Artiles, irrumpieron en el Congreso.

A las 18:23 horas de aquel lunes del segundo mes del año, Tejero se subió a la tribuna de la Cámara Baja y desde ese lugar, gritó "¡al suelo!" al mismo tiempo que disparaba al techo. En ese momento, todos los presentes hicieron lo que el ex coronel les ordenó a excepción del presidente del Gobierno, que en aquel momento era Adolfo Suárez, el vicepresidente y el líder del Partido Comunista.

En el Congreso, se estaba votando la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo y ante la interrupción de Tejero, ese proceso constitucional se paralizó y dejó durante más de 17 horas a los 350 diputados secuestrados en el hemiciclo.

El golpe, organizado por Tejero, Alfonso Armada y el capitán general, Jaime Milans de Bosch, contaba con el apoyo de los sectores militares que no apoyaban el reciente Estados de las Autonomías, la legalización del Partido Comunista o algunas de las reformas del ejército.

El mensaje de Juan Carlos I

Tras el intento de golpe de Estado, en la madrugada del 24 de febrero, el rey Juan Carlos I, uniformado de capitán general de las Fuerzas Armadas, trasladó un mensaje televisado expresando el apoyo de la Corona a la Constitución y a la democracia. Tal y como declaró el rey Juan Carlos I, "la Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar algunas acciones o actitudes de personas que pretenden interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de un referéndum".

Solo cumplió la mitad de los 30 años de cárcel por rebelión militar

Al no contar con ningún apoyo en el sector militar ni en el político, el ex teniente coronel se rindió. Pasadas las 12 del mediodía, los más de 250 agentes abandonaron el hemiciclo. Por otra parte, Tejero fue expulsado del cuerpo de la Guardia Civil y fue condenado a 30 años de prisión por rebelión militar, aunque fue liberado en 1996 cumpliendo solo la mitad de la condena.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

"Hija de una equis y un boomer", Leonor defiende el papel y dedica una carta a cada premiado en los Princesa de Asturias

Princesa de Asturias

Publicidad

España

Feijóo carga contra Sánchez: "No va a huir eternamente. Antes o después tendrá que confesar, pagar e irse"

Feijóo carga contra Sánchez: "No va a huir eternamente. Antes o después tendrá que confesar, pagar e irse"

El exteniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero

Antonio Tejero permanece "estable" y continúa su recuperación "en el entorno familiar"

Jordi Turull

Junts eleva la presión sobre Sánchez y estudia romper con el Gobierno: "No buscamos discursos vacíos ni titulares"

Premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2025
Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

Leonor entrega a Valdesoto el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: "¡Es un pueblo afayadizu! Vamos, que estamos muy a gusto aquí"

El rey Felipe, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, al término de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias celebrada este viernes en el Teatro Campoamor, en Oviedo.
Premios Princesa de Asturias

De la ausencia de una premiada a las emotivas palabras de Leonor a su hermana, las anécdotas de los Premios Princesa de Asturias

Sánchez reafirma el compromiso de España con Ucrania: "Seguiremos a su lado hasta lograr una paz justa y duradera"
Guerra Ucrania

Sánchez reafirma el compromiso de España con Ucrania "hasta lograr una paz justa y duradera"

El presidente del Gobierno ha participado en la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania para reafirmar el compromiso "firme de España con Ucrania en todos los ámbitos". Sánchez ha anunciado nuevas ayudas militares, cooperación humanitaria y la adhesión a la iniciativa de la OTAN para la compra conjunta de armas destinadas a Kiev.

El rey Felipe VI interviene durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias
Princesa de Asturias

Felipe VI, en los Premios Princesa de Asturias: "Vivimos en un mundo que se debate entre dos extremos que son, por igual, inquietantes"

Felipe VI destaca la labor de los premiados y la importancia de la transmisión de valores en la sociedad actual

Princesa de Asturias

"Hija de una equis y un boomer", Leonor defiende el papel y dedica una carta a cada premiado en los Princesa de Asturias

La princesa Leonor llama a "salir de la trinchera" y volver "al respeto por quienes piensan diferente"

La princesa Leonor llama a "salir de la trinchera" y volver "al respeto por quienes piensan diferente"

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor (i) y la infanta Sofía (d), durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

El Rey cede protagonismo a la Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias

Publicidad