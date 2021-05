El bulo del 'supuesto cadáver' que fuma: es un extra de un videoclip y no tiene relación con el coronavirus

En plena pandemia de coronavirus se ha hecho viral una secuencia de un vídeo de Tik Tok, donde aparece una camioneta con cuerpos apilados. En las imágenes podemos ver a un hombre, dentro de una bolsa de basura, mientras se fuma un cigarro.

Junto a este vídeo encontramos comentarios como “Un muerto no tan muerto por Covid, fumando su último cigarro” o “Como cuando eres un ‘fallecido covid’ y te alistan para salir en los noticiarios terroristas... pero mientras tanto te quieres echar un cigarrito”.

Estas imágenes han sido sacadas de contexto y están siendo compartidas con la afirmación de que es un montaje y que la pandemia es una “puesta en escena”. La realidad es que pertenecen al 'detrás de las cámaras' del rodaje de un videoclip, filmado el septiembre de 2020.

Navegando por Youtube, hemos encontrado el videoclip completo y hemos comprobado que aparecen imágenes del camión naranja con los supuestos cuerpos envueltos en bolsas negras de basura. Por tanto, los vídeos de Tik Tok coinciden con el making of del clip de la canción 'Ever' del rapero ruso Husky. En en este vídeo no están haciendo pasar a personas vivas por fallecidos de coronavirus.

