Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Análisis

Borrell, sobre el abordaje a la flotilla: "Este abordaje de la manera que lo han hecho es ilegal"

El exjefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha regresado a Espejo Público con su sección internacional, 'Una ventana al mundo', para analizar el abordaje israelí a la flotilla humanitaria rumbo a Gaza. Sus palabras ponen el foco en la legalidad de la operación, la respuesta del Gobierno de Netanyahu y el papel del gobierno español.

Joseo Borrell en Espejo Público.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

El exalto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha regresado al plató de Espejo Público con su sección ‘Una ventana al mundo’. La actualidad internacional ha marcado el tono de la entrevista, en especial tras el abordaje de Israel a la flotilla humanitaria que se dirigía hacia la franja de Gaza. El que fuera jefe de la diplomacia comunitaria considera que la actuación de Israel era previsible: “Ha pasado lo que estaba previsto que pasara. Israel no iba a dejar que los barcos llegasen tranquilamente a sus costas”, ha afirmado Borrell, subrayando además los límites que establece la normativa internacional. “La legislación marítima internacional dice que hasta desde las 24 hasta las 200 millas es una zona económica exclusiva, pero en esa zona el Estado no tiene plena soberanía, es de libre navegación. Los recursos del mar son del Estado, pero no el uso del mar para transitar. Este abordaje de la manera que lo han hecho es ilegal”, ha sentenciado.

¿Ha actuado correctamente Netanyahu?

Borrell también ha señalado que el Gobierno de Israel ha establecido una franja de seguridad que excede los marcos legales. “El gobierno de Israel ha establecido una zona que llega hasta las 140 millas que llama de exclusión por razones de seguridad militar, pero esto es un acto bilateral suyo que no tiene amparo en el derecho”, ha explicado. Respecto al modo de actuar del Ejecutivo de Netanyahu, Borrell ha sido contundente: “El gobierno de Israel no se anda con chiquitas, Netanyahu no es un hombre que actúe con guante de seda, si puede hacerlo de una manera pacífica y los tripulantes se rinden, no pasará nada. Pero si hay un mínimo conato de fuerza, no dudarán en usar la fuerza”, ha advertido.

El Gobierno y la flotilla

Otro de los puntos de debate fue el papel del buque español Furor en esta operación. Borrell reconoció que sus posibilidades de actuación eran limitadas: “Podría haber entrado en lo que Israel llama ‘zona de exclusión’, pero eso hubiera sido entrar en un conflicto directo, casi armado, con la marina israelí. Y el gobierno español ha preferido no entrar en ese choque directo”, ha señalado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Machete en las 600 de Albacete

"Si se roba un gallo, se arma la guerra": Las 600 de Albacete, lugar de droga, analfabetismo y machetes

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Joseo Borrell en Espejo Público.

Borrell, sobre el abordaje a la flotilla: "Este abordaje de la manera que lo han hecho es ilegal"

Zaida Cantera

Zaida Cantera, contundente con el asalto israelí a la Flotilla rumbo a Gaza: "Asaltando cual piratas embarcaciones con pabellones de otras naciones"

Elma Saiz en Espejo Público.

La ministra Elma Saiz, después de que Israel intercepte la flotilla rumbo a Gaza: "Esta tripulación son héroes en misión humanitaria"

San Francisco, Bilbao
MIEDO EN BILBAO

Tres asesinatos y una espiral de violencia en cinco días: San Francisco, el barrio más sangriento de Bilbao

Amin, marido Ana Alcalde, Flotilla
Flotilla a Gaza

La incertidumbre del marido de la TikToker española detenida en la Flotilla: "Me llamó y me dijo: 'Están aquí, están aquí!'. Y dejé de escucharla"

Trancas advierte a Vicente Vallés en la rueda de reconocimiento: “Mira qué te hemos dicho que no tenías que ser explícito”
Imperdible

Trancas y Barrancas ponen a prueba el ojo investigador de Vicente Vallés en El Hormiguero

El presentador de Antena 3 Noticias en su segunda entrega del día se ha enfrentado a un reto en el que ha tenido que comprobar su intuición periodística.

Gloria Estefan en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, noche de puro arte en El Hormiguero de la mano de Gloria Estefan

La artista cubana pondrá el broche de oro a la semana en una noche en la que su talento brillará con luz propia.

Typical Martínez gana los 100.000 euros en Juego de pelotas: ¡gracias a una intuición con Alberto Contador!

Typical Martínez gana los 100.000 euros en Juego de pelotas: ¡gracias a una intuición con Alberto Contador!

¡Victoria por la mínima! Alberto sobrevive al doble piscinazo de Typical Martínez

¡Victoria por la mínima! Alberto sobrevive al doble piscinazo de Typical Martínez

El sufrimiento de una jugadora de Typical Martínez ante un posible pelotazo: “Lo estoy pasando fatal”

El sufrimiento extremo de una jugadora de Typical Martínez ante un posible pelotazo: “Lo estoy pasando fatal”

Publicidad