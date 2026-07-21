Isabel Aaiún se dirigía a celebrar el triunfo de la Selección Española cuando fue sorprendida por el fuego y tuvo que desalojar a sus animales

Los incendios forestales continúan arrasando los montes a causa de la intensa ola de calor que afecta a numerosos pueblos y ciudades. En esta ocasión, el fuego se declaró en La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, y ya ha calcinado cerca de 30.000 hectáreas. Además, 34 municipios han tenido que ser desalojados mientras permanecen activadas las medidas de seguridad.

Aunque los medios aéreos y terrestres continúan trabajando sin descanso sobre el terreno, el incendio aún no está completamente controlado. Algunos frentes han evolucionado favorablemente, pero el nivel de alerta sigue vigente. Segovia también ha sido afectada por los incendios aunque el de Brieva evoluciona favorablemente tras una noche de mucho trabajo.

Entre las personas afectadas se encuentra Isabel Aaiún, intérprete de Potra salvaje. La cantante se disponía a celebrar el triunfo de la Selección Española cuando el avance de las llamas alteró por completo sus planes. Según ha explicado, logró poner a salvo a todos sus animales, que ya se encuentran "a salvo en las fincas", y el fuego llegó a quedarse a tan solo 400 metros de su vivienda.

Aaiún asegura que, por el momento, la situación es "más tranquila", aunque advierte de que no pueden bajar la guardia. Si el viento vuelve a intensificarse, el incendio podría reactivarse y complicar de nuevo las labores de extinción. Por ello, insiste en que la situación continúa siendo inestable y que será necesario mantener la prudencia y la paciencia.

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