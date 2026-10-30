Hiba Abouk denuncia las trabas para dar visados a familiares de desaparecidos en Urda: "Tienen que esperar 20 días"

La angustia y la incertidumbre se han apoderado de la familia de Yassin Eljawadi, un joven tunecino de 23 años que viajaba en el tren accidentado en Urda y del que todavía no se tienen noticias. La actriz Hiba Abouk ha alzado la voz para denunciar la situación que atraviesan sus allegados, que, además de no recibir información sobre su paradero, se enfrentan a dificultades burocráticas para poder desplazarse hasta España.

"Estamos buscando al primo de mi amiga. Es un chico joven, de 23 años, tunecino, que se llama Yassin Eljawadi", ha explicado la actriz. Según su relato, el joven había viajado a Madrid para ver El Clásico y posteriormente tenía previsto desplazarse a Sevilla antes de regresar a Berlín.

Yassin viajaba solo en el vagón número 7 del AVE y, desde el accidente, su familia no ha conseguido localizarlo ni obtener información sobre su situación. "No tienen noticias de él, no saben nada, nadie les ha podido dar ninguna información, no está en ninguna lista y la familia está bastante desesperada", ha relatado Abouk.

La incertidumbre es todavía mayor porque, según ha contado la actriz, sus familiares mantienen la esperanza de que pueda encontrarse entre los heridos sin identificar. Incluso contemplan la posibilidad de que haya sido sometido a alguna intervención médica que haya cambiado su aspecto físico: "Me decían: igual, como tiene el pelo largo, si le ha pasado algo, a lo mejor le han rapado la cabeza para poder operarle".

La familia denuncia las dificultades para conseguir el visado

Uno de los aspectos que más preocupa a Hiba Abouk es la situación de los hermanos del joven, que quieren viajar a España para colaborar en las labores de identificación, pero no están consiguiendo los visados necesarios.

La familia ya se ha puesto en contacto con el consulado de Túnez, aunque, según ha explicado la actriz, tampoco ha recibido la información que necesita. A esta situación se suma la barrera idiomática y la dificultad de comunicarse con las autoridades mientras permanecen lejos de España.

"Están los pobres desesperados, no hablan el idioma, les ha costado mucho comunicarse", ha lamentado Abouk, que comprende la complejidad de las labores de búsqueda e identificación, pero considera inaceptable que los familiares tengan que esperar tanto tiempo para poder desplazarse.

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Además, para reconocer oficialmente el cuerpo, los familiares tendrían que someterse a una prueba de ADN. Una gestión que, según denuncia la actriz, se complica todavía más por la imposibilidad de viajar a España.

"Sus hermanos querían venir, no les están dando el visado para venir a España y para reconocer el cuerpo tienen que hacerse una prueba de ADN, pero si no les dejan venir a España, ¿cómo lo van a hacer?", ha cuestionado.

Según la información trasladada por Abouk, la fecha que les han dado para obtener el visado sería el 18 de noviembre, casi tres semanas después de la fecha actual, 30 de octubre.

"No se lo dan hasta el 18 de noviembre y estamos a 30 de octubre. Es una barbaridad. Me parece muy injusto que tengan que esperar 20 días", ha denunciado.

Un llamamiento para agilizar los trámites

La actriz ha querido aprovechar su intervención para reclamar una respuesta urgente de las autoridades y que se tenga en cuenta la excepcionalidad de una tragedia de estas características. El accidente ha afectado a viajeros de hasta 27 países y las labores de identificación requieren la colaboración de las familias.

"Entiendo que las labores de búsqueda están siendo muy complicadas, pero es bastante triste y desesperante que las familias no tengan información y encima estén tan lejos", ha insistido.

Hiba Abouk ha terminado su intervención con un mensaje dirigido a las instituciones para que faciliten la llegada de los familiares que necesitan estar en España para conocer el paradero de sus seres queridos y participar en los procedimientos de identificación: "Ante estas situaciones extraordinarias hay que tomar medidas extraordinarias".

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