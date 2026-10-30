La Voz 2026, en directo: los talents se juegan su futuro en unas Batallas decisivas

Las Audiciones a ciegas de La Voz han llegado a su fin y han dado paso a una de las fases más críticas del formato: las Batallas. Retomando el estilo clásico de 1 vs 1, los talents lucharán por mantenerse en el programa en un dueto contra otras voces del mismo equipo.

Lola Índigo, Melendi, Mika y Pablo López se enfrentan a la complicada decisión de elegir quiénes continúan y quienes terminan su aventura en La Voz. Además, también tendrán la oportunidad de robar a un talent cada uno y de blindar a uno de los suyos.

¡Pero las novedades no acaban aquí! Vanesa Martín, la quinta coach de la edición, estrena una nueva figura en el formato. La artista tiene la potestad de rescatar a las voces que más le llamen la atención. ¡Sigue el minuto a minuto de la primera Batalla para no perderte nada de lo que suceda!