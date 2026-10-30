¡Una remontada de miedo!: Antonio se lleva el Bote de 1.450 euros de Halloween y pasa a la Gran Final

Los resultados de La ruleta de la suerte jamás se pueden dar por sentados antes del Panel con Bote. Es la última prueba del programa y todo puede cambiar si alguno de los concursantes cae en la codiciada casilla dorada. Una realidad que Rosa y Antonio han vivido en primera persona.

Antonio estaba en segunda posición y todo parecía apuntar a que Rosa llegaría a la Gran Final. Sobre todo cuando el concursante caía en casillas como la Quiebra o el Pierde turno, forzado a gastar los dos comodines que había logrado reunir en su atril.

No obstante, en su último lanzamiento, Antonio ha atinado al Bote y los aplausos del público no han tardado en llegar. Con 1.450€ acumulados, más los 175€ que tenía en su propio marcador y lo reunido durante el resto del programa, el concursante se ha plantado con nada menos que 2.750€. Sin duda, una remontada de miedo en pleno Halloween.