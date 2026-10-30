Mejores momentos | 30 de octubre
¡Una remontada de miedo!: Antonio se lleva el Bote de 1.450 euros de Halloween y pasa a la Gran Final
Todo parecía indicar que Rosa iba a ser la jugadora de la Gran Final en el especial de Halloween de La ruleta de la suerte. Sin embargo, el Panel con Bote ha cambiado las cosas drásticamente cuando Antonio se llevaba un espectacular premio de 2.750€.
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Los resultados de La ruleta de la suerte jamás se pueden dar por sentados antes del Panel con Bote. Es la última prueba del programa y todo puede cambiar si alguno de los concursantes cae en la codiciada casilla dorada. Una realidad que Rosa y Antonio han vivido en primera persona.
Antonio estaba en segunda posición y todo parecía apuntar a que Rosa llegaría a la Gran Final. Sobre todo cuando el concursante caía en casillas como la Quiebra o el Pierde turno, forzado a gastar los dos comodines que había logrado reunir en su atril.
No obstante, en su último lanzamiento, Antonio ha atinado al Bote y los aplausos del público no han tardado en llegar. Con 1.450€ acumulados, más los 175€ que tenía en su propio marcador y lo reunido durante el resto del programa, el concursante se ha plantado con nada menos que 2.750€. Sin duda, una remontada de miedo en pleno Halloween.
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