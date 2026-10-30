El terror llega a La ruleta de la suerte: los vampiros conquistan el plató por Halloween

La noche más terrorífica del año ya está aquí y La ruleta de la suerte no podía pasarla por alto. El arranque del programa ha mostrado el espectacular decorado que han preparado, así como los alucinantes disfraces del equipo al completo.

Entrevista con el vampiro ha hecho acto de presencia de la manera más espectacular. Brian, al más puro estilo Brad Pitt, saludaba siniestramente desde el panel. Dando paso así a un Jorge Fernández transformado en el mismísimo Antonio Banderas en la cinta. Todo ello sin olvidar al Lestat de Tom Cruise que Joaquín Padilla tan bien ilustraba desde la tribuna de los músicos.

No bastante con esto, los cámaras han aparecido también disfrazados. Ghostface de Scream y Momo daban el susto final para, ahora sí, dar paso al inicio de una jornada repleta de fantasmas, criaturas de la noche y, por supuesto, muchísimos premios.