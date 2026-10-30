A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, pendientes de las novedades del accidente de tren de Urda
Tras más de 48 horas del accidente de Urda, en Toledo, aún hay familias sin noticias de sus seres queridos y personas con la vida pendiente de un hilo.
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El accidente de trenes de Urda (Toledo) ha marcado la actualidad de los últimos días. Aún continúa la búsqueda de desaparecidos y las labores de identificación y desescombro tras el trágico choque.
Al menos 69 personas han fallecido en los trenes y alrededor de 200 han resultado heridas. Unas cifras que ya superan la tragedia de Adamuz de hace nueve meses.
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos nuevos datos de la tragedia y hablamos con afectados que nos ayudarán a entender qué ocurrió aquel día. Todo, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.
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