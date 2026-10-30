Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, pendientes de las novedades del accidente de tren de Urda

Tras más de 48 horas del accidente de Urda, en Toledo, aún hay familias sin noticias de sus seres queridos y personas con la vida pendiente de un hilo.

Sonsoles Ónega

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

El accidente de trenes de Urda (Toledo) ha marcado la actualidad de los últimos días. Aún continúa la búsqueda de desaparecidos y las labores de identificación y desescombro tras el trágico choque.

Al menos 69 personas han fallecido en los trenes y alrededor de 200 han resultado heridas. Unas cifras que ya superan la tragedia de Adamuz de hace nueve meses.

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos nuevos datos de la tragedia y hablamos con afectados que nos ayudarán a entender qué ocurrió aquel día. Todo, a partir de las 17:00 horas en Antena 3.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sonsoles Ónega

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, pendientes de las novedades del accidente de tren de Urda

De Quirós

Bernaldo de Quirós, sobre la gestión de Puente: "Con los muertos no se juega"

Superviviente de Urda

Un médico de urgencias que sobrevivió al accidente de Urda y socorrió a las víctimas: "Era un escenario de guerra"

Las Batallas de La Voz en directo
Minuto a minuto

La Voz 2026, en directo: los talents se juegan su futuro en unas Batallas decisivas

El terror llega a La ruleta de la suerte: los vampiros conquistan el plató por Halloween
Mejores momentos | 30 de octubre

El terror llega a La ruleta de la suerte: los vampiros conquistan el plató por Halloween

Familiar desaparecido
ACCIDENTE URDA

Ana sigue buscando a su hermano José Ángel, desaparecido tras el accidente de tren en Urda: "Tenemos que seguir unidos y mantener la esperanza"

Dos días después del accidente ferroviario de Urda, la familia de José Ángel San Emeterio continúa sin saber dónde está. Viajaba en el vagón 8 del AVE Madrid-Sevilla junto a su perro, Trece, que fue rescatado con vida entre los restos del convoy.

Migas con yema, trufa y uvas
RECETA COMPLETA

Joseba Arguiñano recibe a Thais Villa para preparar las migas con yema, trufa y uvas más “instagrameables”

Thais Villa ha visitado la cocina de Joseba Arguiñano para poner a punto un plato de lo más tradicional: migas con yema, trufa y uvas. ¡No te pierdas esta deliciosa receta!

Jaime de los Santos recuerda a Bañez

Jaime de los Santos recuerda emocionado a la exministra fallecida en Urda: "Era una de mis mejores amigas"

Joseba Arguiñano y Thais Villa

La técnica perfecta para humedecer las migas: “No queremos que se haga papilla”

Cándido recuerda a su amiga

Cándido Méndez recuerda a su amiga Fátima Báñez, fallecida en el accidente de Urda: "Era una apasionada del diálogo social"

Publicidad