Julia rompe su promesa a Gabriel en Sueños de libertad y le planta cara por una nueva traición

La relación entre Julia y Gabriel vuelve a complicarse en Sueños de libertad. Después de aceptar sus disculpas y darle otra oportunidad, la niña descubre gracias a Beatriz que la fábrica ha pasado a llamarse Brossard España.

Indignada, Julia reprocha a su padre que haya perjudicado a su familia y amenaza con pedir a Pablo Salazar que vote contra la medida. Además, decide permanecer en casa de sus abuelos y acusa a Gabriel de mentirle constantemente. El empresario no puede ocultar su rabia ante la decisión de su hija.