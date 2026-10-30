Cristina Pedroche cumple 38 años: de su flechazo con Dabiz Muñoz a sus planes de segunda boda

Cristina Pedroche cumple este 30 de octubre 38 años en un momento personal pleno. En este último año, tras su segunda maternidad, la presentadora ha aprendido a suavizar la autoexigencia con respecto a las rutinas de sus hijos y, aunque le cuesta despegarse de la dinámica familiar, está retomando progresivamente su agenda profesional.

A todo esto se suma el excelente momento que atraviesa su relación con Dabiz Muñoz. Tras 11 años juntos, la pareja planea una segunda boda que les llena de ilusión. Repasamos la historia de amor que ha marcado la vida de la comunicadora.

Un flechazo

La pareja se conoció en el showroom de una marca deportiva en diciembre de 2014. Allí ambos sintieron un flechazo instantáneo al verse, pero fue ella quien dio el primer paso para entablar conversación e intercambiarse los teléfonos. Muy poco después tuvieron una primera cita de lo más inusual: quedaron para salir a correr.

La complicidad fue absoluta. Como ambos han explicado en diversas ocasiones, compartían un sentido del humor similar y ninguno dudó en apostar por lo que estaba surgiendo entre ellos. A principios de 2015 ya se dejaban ver juntos públicamente con total naturalidad.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz | Gtres

Un enlace íntimo a los seis meses de conocerse

Apenas seis meses después de conocerse, el chef sorprendió a la periodista pidiéndole matrimonio con una fuente gigante de croquetas que escondía el anillo. Cristina Pedroche aceptó sin dudarlo y, cuatro meses más tarde, se casaron por sorpresa en su propia casa, únicamente con sus padres como testigos y ante un notario. Se dieron el "sí, quiero" en vaqueros y zapatillas, vistiendo ella como único elemento especial un collar perteneciente a su abuela.

Desde ese momento consolidaron un tándem indestructible, apoyándose mutuamente en sus respectivas carreras: él al frente de sus reconocidos restaurantes y ella afianzándose como la emblemática presentadora de las Campanadas de Antena 3 cada Nochevieja.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz | Gtres

La llegada de su primera hija

Dada su intensa proyección profesional, la pareja no se apresuró a dar el paso hacia la paternidad, por lo que la presentadora tuvo que hacer frente durante años a multitud de comentarios sobre cuándo se convertiría en madre. El momento llegó el 14 de julio de 2023 con el nacimiento de su primera hija, Laia, iniciando así el proyecto más importante de sus vidas.

Rumores de crisis y el nacimiento de su segundo hijo

A inicios de 2025, el traslado temporal de Cristina Pedroche junto a su hija a la vivienda de sus padres en el barrio de Vallecas hizo saltar los rumores de una supuesta crisis de pareja. Sin embargo, la propia presentadora se encargó de desmentir de inmediato cualquier tipo de distanciamiento.

Meses después, el 17 de julio, la pareja dio la bienvenida a su segundo hijo, Isai, quien completó la familia aportando una dosis extra de felicidad al hogar.

Cristina Pedroche embarazada | Gtres

Una pedida televisada y planes de boda por la iglesia

El pasado mes de diciembre se vivió un momento muy especial en El Hormiguero. Durante la visita de la presentadora para promocionar las Campanadas, el chef intervino en el programa para presentar sus roscones navideños. Entre bromas, cuando ella comentó que si no estuviera casada volvería a hacerlo, Dabiz Muñoz hincó la rodilla e improvisó una pedida de mano utilizando la sorpresa oculta en uno de sus dulces.

Este pasado verano, Cristina Pedroche confirmó que existen planes reales de volver a casarse, aunque esta vez de forma tradicional: "Sí, sí, yo me quiero volver a casar por la iglesia y quiero unas fotos bonitas", aseguró, añadiendo que ya se imagina luciendo un vestido "espectacular".

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche, en El Hormiguero | Gtres

Sin embargo, esta segunda boda aún tardará un tiempo en materializarse. La comunicadora prefiere esperar a que sus hijos sean un poco más mayores para que puedan disfrutar activamente del enlace y bromea con los requisitos previos: "Quiero que se arrodille y me dé un anillo otra vez. Yo lo quiero todo".