El embarazo de Berrak pone contra las cuerdas a Serhat en El secreto: ¿renunciará al divorcio?

La noticia del embarazo de Berrak deja a Serhat completamente desconcertado. Una doctora le confirma que su esposa acudió a la clínica semanas atrás para someterse a una transferencia embrionaria sin consultarle. Indignado, el empresario le exige explicaciones en El Secreto.

Lejos de arrepentirse, Berrak utiliza al futuro bebé para presionar a su marido y amenaza con entregarlo en adopción si sigue adelante con el divorcio. Mientras tanto, Hayal descubre que Kader es hija de su madre y se niega a perdonar lo ocurrido. ¿Qué decisión tomará Serhat?