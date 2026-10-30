Pedro Cavadas reclama en La Mesa un mayor reconocimiento a los médicos: "No ha habido un trato especialmente bueno al colectivo médico"

Pedro Cavadas ha visitado La Mesa en una jornada marcada por el accidente ferroviario. Preguntado por la identificación de los cuerpos, ha explicado que en Occidente se puede recurrir a pruebas de ADN, mientras que en otros lugares donde trabaja, como África, los recursos son diferentes: "En otros sitios los identificas al peso". También ha aclarado que este proceso corresponde a los médicos forenses.

La conversación ha pasado al sufrimiento de los familiares y al papel de los médicos en situaciones tan difíciles. Cavadas ha defendido que un paciente debe tener la certeza de que su médico está implicado al cien por cien en su tratamiento y cuenta con los conocimientos necesarios.

Si el caso supera sus capacidades, considera que debe derivarlo a otro especialista. "Si el caso le excede, debe derivarlo a otro que tenga más experiencia", ha explicado. También ha recordado que los familiares deben confiar en que los profesionales harán todo lo posible para atender a sus seres queridos.

"No ha habido un trato especialmente bueno al colectivo médico"

Durante su intervención, Cavadas ha reivindicado un mayor reconocimiento a los sanitarios. Ha recordado los aplausos que recibieron durante la pandemia, pero ha cuestionado que después se haya mantenido ese respaldo: "No ha habido un trato especialmente bueno al colectivo médico en este país".

El cirujano ha insistido en que la sociedad debería cuidar más a los médicos, también porque todos podemos necesitar su ayuda en algún momento. "Si yo fuera público general, no médico, intentaría cuidar un poquito a los médicos", ha señalado.