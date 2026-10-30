Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

DECLARACIÓN

Pedro Cavadas reclama en La Mesa un mayor reconocimiento a los médicos: "No ha habido un trato especialmente bueno al colectivo médico"

El cirujano ha hablado en La Mesa sobre la identificación de las víctimas del accidente ferroviario y el sufrimiento de sus familiares. Durante la conversación, ha defendido la importancia de confiar en los profesionales sanitarios y ha recordado que la sociedad debería cuidar más a los médicos.

Pedro Cavadas reclama en La Mesa un mayor reconocimiento a los médicos: "No ha habido un trato especialmente bueno al colectivo médico"

Pedro Cavadas reclama en La Mesa un mayor reconocimiento a los médicos: "No ha habido un trato especialmente bueno al colectivo médico"

Publicidad

Alejandro Hergon
Publicado:

Pedro Cavadas ha visitado La Mesa en una jornada marcada por el accidente ferroviario. Preguntado por la identificación de los cuerpos, ha explicado que en Occidente se puede recurrir a pruebas de ADN, mientras que en otros lugares donde trabaja, como África, los recursos son diferentes: "En otros sitios los identificas al peso". También ha aclarado que este proceso corresponde a los médicos forenses.

La conversación ha pasado al sufrimiento de los familiares y al papel de los médicos en situaciones tan difíciles. Cavadas ha defendido que un paciente debe tener la certeza de que su médico está implicado al cien por cien en su tratamiento y cuenta con los conocimientos necesarios.

Si el caso supera sus capacidades, considera que debe derivarlo a otro especialista. "Si el caso le excede, debe derivarlo a otro que tenga más experiencia", ha explicado. También ha recordado que los familiares deben confiar en que los profesionales harán todo lo posible para atender a sus seres queridos.

"No ha habido un trato especialmente bueno al colectivo médico"

Durante su intervención, Cavadas ha reivindicado un mayor reconocimiento a los sanitarios. Ha recordado los aplausos que recibieron durante la pandemia, pero ha cuestionado que después se haya mantenido ese respaldo: "No ha habido un trato especialmente bueno al colectivo médico en este país".

El cirujano ha insistido en que la sociedad debería cuidar más a los médicos, también porque todos podemos necesitar su ayuda en algún momento. "Si yo fuera público general, no médico, intentaría cuidar un poquito a los médicos", ha señalado.

Pablo Montesinos, muy crítico con Abascal

Pablo Montesinos, sobre Abascal: "No iba a perder un solo voto por suspender los actos de campaña"

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

Hiba Abouk

Hiba Abouk denuncia las trabas para dar visados a familiares de desaparecidos en Urda: "Tienen que esperar 20 días"

Pedro Cavadas reclama en La Mesa un mayor reconocimiento a los médicos: "No ha habido un trato especialmente bueno al colectivo médico"

Pedro Cavadas reclama en La Mesa un mayor reconocimiento a los médicos: "No ha habido un trato especialmente bueno al colectivo médico"

Marido fallecida

El enfado del marido de una víctima del accidente de Urda: "Estos son los muertos de la peor época del capitalismo con prisas"

Las Batallas de La Voz en directo
Minuto a minuto

La Voz 2026, en directo: los talents se juegan su futuro en unas Batallas decisivas

Manuel
TRAGEDIA EN URDA

Manuel rescató a una joven en el accidente de Urda: "Me salió del alma"

Vanesa Martín en La Voz
A LAS 22 HORAS

Esta noche, Vanesa Martín revoluciona las Batallas de La Voz como quinta coach

Las Batallas llegan a La Voz con el regreso de los duelos a dos voces. Vanesa Martín se incorpora como quinta coach y tendrá el poder de salvar a un talent de cada equipo.

Red ferroviaria
RED FERROVIARIA EN ESPAÑA

¿Cuánto invierte España en red ferroviaria? "La inversión se ha desplomado"

España gasta 45,5 millones de euros en mantenimiento frente a los 80 millones de media de la Unión Europea. Lo analizamos en 'La Pizarra de Gonzalo'.

"¡Pensaba que había ganado!": Melody y Pablo Motos juegan al precio justo en El Hormiguero

"¡Pensaba que había ganado!": Melody y Pablo Motos juegan al precio justo en El Hormiguero

Ignacio Relaño

Un superviviente del accidente de Urda pide la dimisión de Óscar Puente: "¿Qué necesitas? ¿Más muertos?"

Un cafe con Almeida

José Luis Martínez-Almeida, sobre la gestión del Gobierno tras el accidente de Urda: "Tratan de salvar a Óscar Puente y la campaña electoral"

Publicidad