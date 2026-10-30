Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 30 de octubre

“Tu marcador está terroríficamente bien”: Rosa estrena el especial de Halloween con 950 euros

Rosa ha empezado con buen pie en el especial de Halloween de La ruleta de la suerte, estrenando su marcador con nada menos que 950€.

Rosa estrena el especial de Halloween con 950 euros

“Tu marcador está terroríficamente bien”: Rosa estrena el especial de Halloween con 950 euros

Publicidad

Borja Tamayo
Publicado:

El especial de Halloween en La ruleta de la suerte trae gajos “de miedo” que pueden elevar los marcadores drásticamente. Una realidad que la propia Rosa ha podido comprobar cuando iba a parar a uno de ellos, levantando así el gajo de Truco o trato.

Si bien su primera tirada la ha llevado a un Se lo doy, la segunda le ha permitido sumar en el acto 500€ a su marcador con esta casilla tan jugosa. Ahora bien, la concursante no se ha conformado con esta cifra y ha seguido haciendo girar la ruleta para, poco después, caer en los 150€.

“Tu marcador está terroríficamente bien”, le decía Jorge Fernández al ver los 950€ que había reunido. Rosa no se lo ha pensado mucho y se ha dispuesto a resolver, llevándose una más que merecida ola por parte del público.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

Rosa estrena el especial de Halloween con 950 euros

“Tu marcador está terroríficamente bien”: Rosa estrena el especial de Halloween con 950 euros

Sonsoles Ónega

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, pendientes de las novedades del accidente de tren de Urda

De Quirós

Bernaldo de Quirós, sobre la gestión de Puente: "Con los muertos no se juega"

Superviviente de Urda
ACCIDENTE FERROVIARIO

Un médico de urgencias que sobrevivió al accidente de Urda y socorrió a las víctimas: "Era un escenario de guerra"

Las Batallas de La Voz en directo
Minuto a minuto

La Voz 2026, en directo: los talents se juegan su futuro en unas Batallas decisivas

El terror llega a La ruleta de la suerte: los vampiros conquistan el plató por Halloween
Mejores momentos | 30 de octubre

El terror llega a La ruleta de la suerte: los vampiros conquistan el plató por Halloween

Halloween ha llegado al plató de La ruleta de la suerte y el equipo del programa lo ha celebrado de la forma más terrorífica. ¡No te pierdas sus disfraces!

Familiar desaparecido
ACCIDENTE URDA

Ana sigue buscando a su hermano José Ángel, desaparecido tras el accidente de tren en Urda: "Tenemos que seguir unidos y mantener la esperanza"

Dos días después del accidente ferroviario de Urda, la familia de José Ángel San Emeterio continúa sin saber dónde está. Viajaba en el vagón 8 del AVE Madrid-Sevilla junto a su perro, Trece, que fue rescatado con vida entre los restos del convoy.

Migas con yema, trufa y uvas

Joseba Arguiñano recibe a Thais Villa para preparar las migas con yema, trufa y uvas más “instagrameables”

Jaime de los Santos recuerda a Bañez

Jaime de los Santos recuerda emocionado a la exministra fallecida en Urda: "Era una de mis mejores amigas"

Joseba Arguiñano y Thais Villa

La técnica perfecta para humedecer las migas: “No queremos que se haga papilla”

Publicidad