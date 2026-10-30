Mejores momentos | 30 de octubre
“Tu marcador está terroríficamente bien”: Rosa estrena el especial de Halloween con 950 euros
Rosa ha empezado con buen pie en el especial de Halloween de La ruleta de la suerte, estrenando su marcador con nada menos que 950€.
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El especial de Halloween en La ruleta de la suerte trae gajos “de miedo” que pueden elevar los marcadores drásticamente. Una realidad que la propia Rosa ha podido comprobar cuando iba a parar a uno de ellos, levantando así el gajo de Truco o trato.
Si bien su primera tirada la ha llevado a un Se lo doy, la segunda le ha permitido sumar en el acto 500€ a su marcador con esta casilla tan jugosa. Ahora bien, la concursante no se ha conformado con esta cifra y ha seguido haciendo girar la ruleta para, poco después, caer en los 150€.
“Tu marcador está terroríficamente bien”, le decía Jorge Fernández al ver los 950€ que había reunido. Rosa no se lo ha pensado mucho y se ha dispuesto a resolver, llevándose una más que merecida ola por parte del público.
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