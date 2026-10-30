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“Ya entiendo por qué este programa es de miedo”: Jorge Fernández, espantado con Rosalía y Rauw Alejandro

La Prueba de Velocidad del especial de Halloween de La ruleta de la suerte ha traído un tema de Rosalía y Rauw Alejandro. Una canción que parece haber aterrorizado a Jorge Fernández, ajeno completamente a la música urbana.

Jorge Fernández, espantado con Rosalía y Rauw Alejandro

“Ya entiendo por qué este programa es de miedo”: Jorge Fernández, espantado con Rosalía y Rauw Alejandro

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Borja Tamayo
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“Brian está como loco”, señalaba Jorge Fernández al presentar la Prueba de Velocidad en el especial de Halloween de La ruleta de la suerte. Y es que el tema que iba a interpretar Joaquín Padilla y su banda pertenecía a nada menos que Rosalía y Rauw Alejandro, artistas muy alejados de los gustos musicales del presentador.

Rosa ha sido la responsable de resolver el panel con una estrofa de ‘Vampiros’ de estos dos grandes cantantes. Acto seguido, la música ha inundado el plató y efectivamente Brian lo ha disfrutado a lo grande, bailando con un disfraz que hacía honor al título de la canción.

Quien no parece haberlo disfrutado es el propio Jorge. “Ya entiendo por qué este programa es de miedo”, decía el presentador: “Seguramente es la peor canción que hemos tenido en los 20 años de historia”. Unas palabras que hacían estallar al sustituto de Laura Moure: “Jorge, Joaquí, hay que abrir un paréntesis porque esto es un temazo”.

¿Quieres ver esta actuación completa? Dale play al vídeo de arriba y disfrútala tantas veces como quieras.

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