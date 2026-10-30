Óscar Puente comparece tras el accidente de trenes, streaming en directo: "Mi obligación ahora es resolver el problema"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que "mi obligación ahora no es hablar de mi continuidad, es resolver el problema". En la sede de Ministerio ha declarado que "no me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder".

Explica que la caída del sistema LZB se produce "por un problema de comunicación entre equipos informáticos en la estación de Urda". Además, informa que la caída del sistema "no es infrecuente y que el sistema está diseñado para lidiar con ello". Se trata de una incidencia recogida en el reglamento de circulación ferroviaria.

Puente expone que en 2026 se han producido incidencias hasta en 170 ocasiones, pero apunta que "está dentro de la normalidad europea y cifras muy estables en los últimos 6 o 7 años". El 75% de las incidencias se deben a circunstancias ajenas al propio sistema, como vandalismo, robo de cable, daño como consecuencia de obras en la infraestructura, entre otras, ha señalado.

Asimismo explica que independientemente del nombre del sistema, "ya sea LZB u otro", los soportes "no están en el aire, sino alojados en soportes físicos para su comunicación, que se encuentran tanto en la infraestructura como en los trenes. Y esos soportes físicos fallan". Ha remarcado que "el sistema LZB es muy fiable, muy robusto, muy solido y está operándose en lugares como Alemania".

¿Por qué se sustituye?

El ministro de Transportes ha señalado que son dos los motivos por el que se sustituye el sistema: por motivos de interoperabilidad y razones de producción industrial. Esta última subraya que ocurre porque "lo exige el reglamento europeo de redes transeuropeas de transporte".

España es el país que más ha implementado más kilómetros de RTMS tanto en su nivel 1 como en el 2 en toda la Unión Europea: "Es la primera en hacer los deberes".

"Es evidente que un país como España no pueden producirse dos tragedias ferroviarias como las que hemos sufrido", por ello avanza que el "Gobierno y organismo competentes estamos haciendo un análisis, investigando cada decisión, comunicación, cada fallo del sistema sin excepciones y en una batería de medidas inmediatas para frenarlo.

Cuando falla, se encarga el ser humano

El centro de control de Atocha "operaba en circunstancias de absoluta normalidad y contaba con 16 controladores en sala" y apunta que "cuando los sistemas falla es el ser humano el que se entra a controlar el entorno".

Sin embargo señala que "no está solo" sino que cuenta con el centro de control, el cual cuenta "con pantallas y sistemas que le permiten conocer en todo momento donde están situados los trenes". Y asegura que "quienes estaban en el centro de control tenían a la vista lo que estaba sucediendo".

Las 3 reglas básicas

El titular de Transportes ha explicado que "se pautan formas de actuación concretísimas y basadas en criterios de máxima prudencia". En este caso se trata de "tres reglas básicas":

"Si hay dos trenes en el mismo cantón, el tren que está detrás no se mueve".

"En estas circunstancias, una vez que se mueve el primer tren se autoriza la marcha a la vista hasta la llegada de la siguiente señal ASFA como máximo 40 km/h".

"No se mueve el tren de detrás hasta que no ha iniciado la marcha el tren de delante"

69 muertos

Hasta el momento se confirman 69 muertos, 40 desaparecidos y más de 100 heridos. En las últimas horas hemos conocido el informe preliminar de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) apunta a que el tren circulaba a una velocidad de entre 160 y 200 kilómetros por hora en el momento del choque. Aun así, la cifra exacta no se conocerá hasta analizar las cajas negras de los trenes.

El documento, elaborado durante las primeras 24 horas tras el accidente, habla de una "cadena de averías, instrucciones y acciones" que habría terminado en la colisión. La AITAT señala que las conclusiones son provisionales y todas las hipótesis siguen abiertas. Aunque de momento la investigación se centra en la avería del sistema LZB, el encargado de frenar automáticamente los trenes ante un peligro en la vía.

Sigue aquí la comparecencia de Óscar Puente, streaming en directo.