Las escenas de terror y caos tras los terremotos en Venezuela: derrumbes, evacuaciones y pánico en las calles

La tierra ha temblado con fuerza en Caracas tras un potente terremoto de magnitud 7,2 que ha sacudido la capital venezolana, generando escenas de auténtico terror entre la población. En cuestión de segundos, viviendas enteras se vieron afectadas: muebles cayendo, paredes agrietadas y familias tratando de ponerse a salvo.

Apenas 40 segundos después, una réplica aún más intensa, de magnitud 7,5, agravó la situación. El resultado ha sido devastador con edificios derrumbados, supermercados destrozados y calles llenas de vecinos atemorizados que han sido evacuados de sus hogares.

El caos también se vivió en el aeropuerto de Caracas, donde pasajeros y trabajadores buscaron refugio, y en un estadio de béisbol, donde los jugadores huyeron del campo. Además, varias regiones han sufrido cortes de gas y electricidad, complicando aún más la emergencia.

Las autoridades han pedido a la población que abandone sus viviendas ante el riesgo de nuevos temblores, mientras equipos de rescate y el ejército ya trabajan para rescatar supervivientes. Algunos alcaldes también se han sumado a las labores de evacuación. "No nos vamos a mover de aquí hasta sacar al último con vida", aseguró uno de ellos.

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