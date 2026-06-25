IMPACTANTES IMÁGENES: Rescatan a un joven superviviente tras los dos terremotos que han azotado Venezuela

Es una de las escenas más impactantes que ha dejado la catástrofe en Venezuela. Un joven ha sido rescatado bajo los escombros gracias a la ayuda de varias personas que han logrado sacarlo con vida.

Equipos de emergencia, bomberos y organismos de protección civil han intensificado las labores de rescate en distintas zonas de Venezuela. Los sismos provocaron el derrumbe de edificios y graves daños en infraestructuras. Mientras continúan las tareas de búsqueda, las autoridades evalúan el alcance de la emergencia y advierten sobre posibles réplicas.

El país sufrió primero un sismo que alcanzó una magnitud de 7,2 y, apenas 40 segundos después, se registró una réplica aún mayor de 7,5. Su magnitud impide calcular cuántas personas siguen bajo las ruinas, pero a través de la plataforma 'desaparecidosterremotovenezuela.com', se han reportado 4.400 personas sin contacto con sus familias, aunque no todas figuran como desaparecidas.

La presidenta, Delcy Rodríguez, confirmó en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión que, hasta el momento, al menos 32 personas han fallecido y más de 700 han resultado heridas. No obstante, advirtió que estas cifras podrían aumentar, porque aún no hay datos del estado La Guaira, la zona más afectada.

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