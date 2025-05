Belén Rueda explica los consejos que siguió tras sufrir un ictus, que pudieron salvarle la vida: "Tenía que ver con el estrés"

La reconocida actriz Belén Rueda ha visitado el plató del espacio conducido por Susanna Griso para promocionar la llegada al 'prime time' de la serie 'Eva & Nicole', en la que comparte papel protagonista con Hiba Abouk.

La producción transcurre en la Marbella de la década de los 80 del pasado siglo, y se centra en el mundo de la noche y los negocios y tramas que se desarrollaron tras ella. Una época en la que muchas estrellas de alance mundial desfilaban por la localidad malagueña, en la que muchas fortunas se establecían, al menos temporalmente.

Belén ha compartido que, aunque algunos años más tarde, sí llegó a vivir alguna de las situaciones o visitar espacios que se recrean en esta producción de ATRESPLAYER. Mencionaba que durante sus primeros pasos en televisión participó en un programa, junto a Emilio Aragón, que se grababa precisamente en Marbella.

¿Una profesión cruel con los problemas de salud?

La periodista Gema López preguntaba a la actriz por el pro de salud que atravesó y del que se tuvo constancia a posteriori. Belén ha aclarado que se trató de un ictus transitorio y que ya está recuperada completamente, e incluso afirma "mejor que antes".

"El ictus tenía que ver con el estrés"

Explicaba que después del susto fue intervenida por una aneurisma descubierta a raíz del primer diagnóstico. Ni siquiera ha visto afectado su tiempo de ocio, en el que sigue disfrutando de una de sus actividades favoritas, el submarinismo.

El motivo por el que no hizo público su crisis de salud hasta pasado un tiempo, según ella misma ha explicado, no sería otro que éste no afectara a su carrera profesional: "A todos nos pasa que con determinadas situaciones de alguna enfermedad transitoria, que muchas veces no lo quieres decir porque en nuestro trabajo parece que si lo dices ya no estás capacitada para seguir haciéndolo igual".

Actuar bien y pronto

Belén Rueda aprovechaba la oportunidad para destacar varios hechos relacionados con ese accidente cerebrovascular, entre ellos, el que posiblemente redujo la gravedad del ictus que sufrió, o que incluso pudo llegar a salvar su vida. Explicaba que es una situación más frecuente en mujeres que en hombres y que conviene saber cómo reaccionar.

"Sonríe, hincha los mofletes, y cierra los ojos y tócate la punta de la nariz con los dedos de cada mano"

"Yo estaba en ese momento un poquito mal, tenía ganas de vomitar, estaba mareada...", explicaba Belén, que se encontraba con su hermana en el momento en que se manifestó la patología. Ella fue quien habló con los servicios de emergencia, que le dieron unas sencillas indicaciones para Belén las siguiera: en primer lugar sonreír, seguidamente inflar de aire la boca y por último cerrar los ojos y tocarse la punta de la nariz con la yema del dedo índice de cada mano, de forma alterna.

Es posible que gracias a esos consejos y a una rápida actuación, Belén Rueda pueda seguir haciendo disfrutar al público con sus trabajos en cine o televisión como el que presentaba en el programa, 'Eva & Nicole'.

