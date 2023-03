Confunden un derrame cerebral con otitis: "El médico decía que mi hija tenía 'tiritera' y le estaba dando un ictus"

Mar tenía 18 años y una vida por delante truncada por una supuesta negligencia médica. Los hechos ocurren en Cádiz en apenas 72 horas. Mar se desvanece y cae al suelo en el baño. El golpe despierta a sus padres. Estefanía, con su hija agarrada del brazo, acude al centro de salud con un informe y la derivan al hospital más cercano. La familia solicita que le hagan más pruebas, pero aseguran que no les escuchan, se niega a irse de ese hospital con su hija en ese estado.

Pasan las horas y Estefanía, muy preocupada, avisa a los sanitarios. Su hija tiene convulsiones. Esa madre, desesperada, pide a gritos que le ayuden. Mar es nuevamente valorada y con urgencia le derivan a otro hospital, especializado en esos casos. Es demasiado tarde, poco podían hacer para salvar la vida de la joven.

Una madre destrozada

Estefanía impotente reitera que “no tuvo una segunda oportunidad. Porque el tiempo iba en su contra”. Están “muy mal, muy muy mal”. Recuerda los síntomas que tenía: “Pérdida un poco del habla, no podía manifestar cómo se sentía. La llevamos al centro de aquí de Chiclana…No hizo caso del informe que yo llevaba. Le miraba el oído y le ponen un analgésico en suero y le dan el alta. Le dan el alta con una otitis”.

La madre de Mar todavía no puede creer lo que ha ocurrido, rememora los últimos momentos de su hija con vida: “Cuando la pongo de pie, la niña no se me mantiene, se me cae, la tuve que abrazar”. El otorrino le dijo que “lo tenía bien, que lo tenía perfecto. Me dice: la niña no tiene convulsiones, la niña tienen una tiritera de los mismos escalofríos. A mi hija le estaba dando un ictus”. No hubo manera de controlarlo. Hasta que falleció

Ninguna respuesta

El Servicio Andaluz de Salud ha respondido a Espejo Público: “El Servicio Andaluz de Salud lamenta el fallecimiento de la joven y se pone a disposición de la familia”. Pero la familia no ha recibido ningún mensaje directamente.