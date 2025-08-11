El Puma habla del desapego emocional: "El desapego es una práctica diaria"

José Luis Rodríguez, El Puma, visitó El Hormiguero para repasar su exitosa carrera y compartir sus próximos proyectos. A sus 82 años, el cantante habló con Pablo Motos sobre la vida, la muerte y la importancia del desapego.

Tras superar un infarto y un doble trasplante pulmonar, El Puma aseguró que vive el presente con calma: “Venimos solos y nos vamos solos”, reflexionó.