José Luis Rodríguez revela el reto más difícil de su carrera: recuperar su voz

José Luis Rodríguez, El Puma, llenó El Hormiguero de carisma y emoción al repasar su carrera y recordar cómo superó uno de los momentos más duros de su vida: el trasplante pulmonar.

El artista confesó que tuvo que volver a aprender a cantar tras la operación: “No me salía la voz”, explicó. Según contó, el humor de José Mota fue clave en su recuperación.