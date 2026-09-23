Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Desahucio

Cargas policiales contra los manifestantes que intentan evitar el desahucio de Maricarmen

El barrio de Maricarmen , una madrileña de 87 años, se ha movilizado para evitar el desahucio de esta vecina que lleva 71 años en esa casa. Dentro de pocas horas de podría ejecutar la decisión judicial, que en 3 ocasiones anteriores se paralizó. Este caso, que lleva en proceso 7 años, ha llegado hasta Naciones Unidas que insta al estado a impedir el desahucio..

Intentan frenar el desahucio de Mari Carmen

Cargas policiales contra los manifestantes que intentan evitar el desahucio de Maricarmen | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángel Pinto
Publicado:

Maricarmen tiene 87 años y lleva 70 viviendo en la casa de la que hoy puede ser desahuciada, no lo harán sin haberlo peleado. Cientos de personas han acampado en su calle para apoyarla y evitar su cuarto intento de desahucio. Se han vivido momentos de tensión, sobre todo a primera hora de la mañana cuando se han producido cargas policiales para poder desalojar a todos los presentes.

Algunos famosos han estado presentes como es el caso de Ana Belén que le recitó un poema de Alberti llamado 'Desahucio' y con el que consiguió sacarle una sonrisa. Sin que llegue a trascender su nombre se ha extendido el rumor de que una escritora conocida se ha ofrecido a pagar el alquiler, de unos 2.600 euros, para evitar el desahucio.

El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esa vivienda. Tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen por un importe de 500 euros. Pero el inmueble fue vendido a un fondo buitre que subió la renta mucho. Ella se subrogó en las mismas condiciones, es decir, una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI, durante casi 20 años.

El barrio no ha dejado sola a Maricarmen en ningún momento. Y muchos se han preparado para pasar la noche y evitar su desalojo. La mujer tiene una discapacidad del 50%, la inquilina afronta su cuarto intento de desahucio tras 70 años en el inmueble. Los colectivos reclaman una alternativa habitacional. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha sido quien ha organizado el acto de esta pasada noche. La convocatoria incluía acampar frente a su domicilio, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, con el objetivo de frenar el desalojo. Asimismo, desde la organización señalan que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han ofrecido hasta ahora una solución habitacional, salvo una residencia cuyo coste consideran "una barbaridad", con un coste de más de 1.200 euros, y que "no cubre las necesidades de Maricarmen".

El sindicato recuerda que tras 7 años de lucha el caso llegó a Naciones Unidas que ha instado al Estado español a adoptar medidas para impedir el desahucio. A primera hora de esta mañana efectivos de la policía han ido desalojando uno a uno a los presentes, excepto un grupo que ha hecho una sentada frente al portal.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Detienen a un hombre en Lanzarote con cuatro kilos de cocaína y 25.000 euros ocultos dentro de un congelador

Detienen a un hombre en Lanzarote con cuatro kilos de cocaína y 25.000 euros ocultos dentro de un congelador

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026

Los antidisturbios cargan contra los vecinos que intentan paralizar el desahucio de Maricarmen en Madrid

VÍDEO: El tenso momento en el que los antidisturbios cargan contra los vecinos que intentan frenar el desahucio de Maricarmen en Retiro, Madrid

Intentan frenar el desahucio de Mari Carmen

Cargas policiales contra los manifestantes que intentan evitar el desahucio de Maricarmen

Imagen de archivo de bomberos
Barcelona

Un incendio en una residencia de L'Ametlla del Vallès, en Barcelona, deja un muerto, 71 afectados y 11 hospitalizados

Efemérides de hoy 23 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 23 de septiembre?
Efemérides

Efemérides de hoy 23 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 23 de septiembre?

Tres heridos por la caída de un falso techo de la estación de tren de Fabra i Puig de Barcelona
Cataluña

Tres heridos por la caída de un falso techo en la estación de tren de Fabra i Puig de Barcelona

Los afectados han sido trasladados al Hospital Vall d'Hebron.

Antena 3 Noticias
Barcelona

Una fiesta ilegal lleva tres días sin dejar dormir a los vecinos de Collserola, Barcelona

Los vecinos denuncian que el alto volumen de la música que no les deja dormir.

Imagen de archivo de un teléfono móvil

El peligro de compartir fotos de tus hijos en redes sociales: cómo funciona el ‘sharenting’ y qué riesgos tiene

Detienen a un hombre en Lanzarote con cuatro kilos de cocaína y 25.000 euros ocultos dentro de un congelador

Detienen a un hombre en Lanzarote con cuatro kilos de cocaína y 25.000 euros ocultos dentro de un congelador

Julia Cejudo, la notaria más joven de España

Julia Cejudo, la notaria más joven de España con 23 años: "Quiero ayudar a todas las personas que lo necesiten"

Publicidad