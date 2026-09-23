Cargas policiales contra los manifestantes que intentan evitar el desahucio de Maricarmen

Maricarmen tiene 87 años y lleva 70 viviendo en la casa de la que hoy puede ser desahuciada, no lo harán sin haberlo peleado. Cientos de personas han acampado en su calle para apoyarla y evitar su cuarto intento de desahucio. Se han vivido momentos de tensión, sobre todo a primera hora de la mañana cuando se han producido cargas policiales para poder desalojar a todos los presentes.

Algunos famosos han estado presentes como es el caso de Ana Belén que le recitó un poema de Alberti llamado 'Desahucio' y con el que consiguió sacarle una sonrisa. Sin que llegue a trascender su nombre se ha extendido el rumor de que una escritora conocida se ha ofrecido a pagar el alquiler, de unos 2.600 euros, para evitar el desahucio.

El caso de Maricarmen se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por el acceso a la vivienda en Madrid. El padre de Maricarmen firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para esa vivienda. Tras su muerte, el contrato se subrogó en su esposa y, posteriormente, pasaría a Maricarmen por un importe de 500 euros. Pero el inmueble fue vendido a un fondo buitre que subió la renta mucho. Ella se subrogó en las mismas condiciones, es decir, una renta que se actualizaba cada año en base al IPC, más otros gastos como el IBI, durante casi 20 años.

El barrio no ha dejado sola a Maricarmen en ningún momento. Y muchos se han preparado para pasar la noche y evitar su desalojo. La mujer tiene una discapacidad del 50%, la inquilina afronta su cuarto intento de desahucio tras 70 años en el inmueble. Los colectivos reclaman una alternativa habitacional. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha sido quien ha organizado el acto de esta pasada noche. La convocatoria incluía acampar frente a su domicilio, en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, con el objetivo de frenar el desalojo. Asimismo, desde la organización señalan que ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad de Madrid, ni el Gobierno central han ofrecido hasta ahora una solución habitacional, salvo una residencia cuyo coste consideran "una barbaridad", con un coste de más de 1.200 euros, y que "no cubre las necesidades de Maricarmen".

El sindicato recuerda que tras 7 años de lucha el caso llegó a Naciones Unidas que ha instado al Estado español a adoptar medidas para impedir el desahucio. A primera hora de esta mañana efectivos de la policía han ido desalojando uno a uno a los presentes, excepto un grupo que ha hecho una sentada frente al portal.

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