Beatriz, una española angustiada que tiene a su hijo de 10 años retenido en Irán: "Es una situación devastadora"

Óliver es el nombre del niño de Beatriz, al que lleva ya siete años sin poder ver en persona. El pequeño se encuentra con su exmarido retenido en Irán, y los últimos acontecimientos bélicos en el país mantienen a su madre en una situación "desesperada" y "muy difícil".

Óliver estuvo a punto de ser evacuado, pero su exmarido se negó en el último momento

Beatriz nos cuenta que al empezar los ataques de Israel, la Embajada de España se puso en contacto con ella para decirle que iban a iniciar una evacuación y que su exmarido se había mostrado favorable a ello. "Yo me emocioné muchísimo. No me lo podía creer, era un sueño", relataba la madre. La única condición que había puesto el padre era acompañar al menor hasta España. "Todo parecía marchar bien", continúa su relato Beatriz, hasta que momentos antes de cruzar la frontera con Armenia recibió una llamada del propio padre para confirmarle que se bajaban del autobús.

"No me lo podía creer". Instantes más tarde, la propia Embajada llamó a Beatriz para confirmarle que el padre se había apeado del bus con Óliver en el último momento. "Me dijeron que lo habían intentado todo, que hasta el cónsul había estado hablando con el padre en el autobús tratando de convencerle".

Siete años ya sin poder ver a su hijo...

A pesar de tener la custodia de Óliver, Beatriz lleva ya siete años sin poder verlo en persona. La madre comenta que desde entonces ha podido mantener la relación a través de videollamadas, y que la frecuencia de éstas han aumentado gracias a los abuelos del niño. Beatriz afirma también que su hijo le ha confesado su ilusión por conocer y venir a España, pero que de momento ese sueño ha quedado frustrado por la actuación del padre.

Estaremos pendientes de cómo evoluciona el tema

Susanna ha aprovechado para mandar fuerzas y ánimos a Beatriz por la circunstancia en la que se encuentra. Del mismo modo, la presentadora le ha asegurado que "seguirán en contacto" para ver cómo se termina resolviendo la difícil situación del pequeño Óliver.

