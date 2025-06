Última hora de la guerra de Irán e Israel en directo: Israel acepta el alto el fuego con Irán propuesto por Trump

Medios estatales iraníes informaron este martes del asesinato del científico nuclear iraní Sedighi Saber, ocurrido en el norte de Teherán, poco antes de la entrada en vigor del alto el fuego de 12 horas anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hasta el momento, las autoridades iraníes no han confirmado oficialmente la muerte del científico. Según reportó la televisión estatal Press TV, "el científico nuclear Sedighi Saber fue asesinado en el último ataque terrorista israelí", aunque no se ofrecieron más detalles sobre las circunstancias del hecho. De confirmarse esta muerte, ya son once los científicos nucleares iraníes asesinados desde el inicio de la ofensiva militar israelí el viernes 13 de junio, en la que también han sido bombardeadas instalaciones atómicas clave como Natanz, Fordó e Isfahán.