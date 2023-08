Las bazas que la defensa de Daniel Sancho podría usar en el juicio: “Todavía hay muchos agujeros oscuros en el relato"

El abogado José Montero ha recordado en Espejo Público la importancia de considerar "la presunción de inocencia" en el caso de Daniel Sancho porque asegura "hay todavía muchos agujeros oscuros en el relato de esta persona". El director general de 'Montero de Cisneros' propuso en el programa un ejercicio de ponernos en la figura de la defensa.

Con una batería de preguntas vamos a dibujar algunas de las posibles consideraciones a tener en cuenta en el juicio contra Daniel Sancho acusado de asesinar y desmembrar, presuntamente, a Edwin Arrieta.

¿A qué se enfrenta Daniel Sancho?

José Montero cree que se "va a enfrentar a un cargo de asesinato con alevosía y premeditación, más que nada por el hecho de los cuchillos y demás". Eso sí, el abogado pide "posicionarse en la defensa de los hechos" y explica: "Daniel ha admitido los hechos, pero no la intencionalidad y para poder condenar a una persona tienen que admitirse las dos cosas: el corpus y el ánimus".

La intencionalidad es haber querido hacer algo con ese resultado, es decir, haber querido matarlo. Daniel Sancho, insiste Montero, "dice que ha habido una forcejeo, él se defendió, le dio uno o dos puñetazos, este hombre cayó mal y tiene pinta de ser un accidente, con lo cual ha confesado que sí, que él lo hizo, pero la intencionalidad no ha dicho que sea así. Esto tiene que demostrarlo la contraparte."

¿Qué ocurre con las imágenes en las que se le ve comprando un cuchillo?

Montero lo tiene claro: "Eso es lo que tiene que demostrar la contraparte porque este señor es cocinero. ¿Quién dice que este señor no compra el cuchillo para hacer una cena?¿Quién va a decir que el cuchillo era para desmembrar a este señor?"

Si fue un "accidente" ¿por qué desmembrar el cadáver y no llamar a la policía?

El abogado contesta con otra pregunta : "Si existiese esa premeditación, no sería mejor yo me compro un billete, lo mato, lo descuartizo y me voy del país. No hay convenio de extradición, a mí jamás me vana llevar de nuevo a Tailandia, ya lo juzgará si a caso Colombia en España, pero ya veremos si me sacan de España. ¿Por qué hacer semejante cosa? ¿por qué llamar a la policía para denunciar su desaparición?" Montero plantea el siguiente escenario: "Tienes una pelea con resultado de muerte y en ese momento te ves solo, en un país extranjero donde no conoces a nadie y de repente dices '¿qué hago yo?' Le entró un miedo insuperable".

El miedo insuperable es una figura que "también está recogido en el código penal tailandés" dice Montero.

¿Había miedo insuperable a la hora de llevar a cabo el hecho?

"Podría haber sido víctima de chantaje continuado en el tiempo, que haya sido sometido a coacciones y que esa coacción haya ido generando ese miedo insuperable. Podría haber sido sometido a un miedo insuperable no solo en ese momento" apunta Montero.

¿Qué le espera a Daniel Sancho?

Montero cree que "lo van a intentar procesar por asesinato" y añade: "En cuanto al proceso de traslado entran cuestiones claves como la reinserción social del delincuente y la naturaleza del delito, pero primero necesita la liquidación de la condena, cuando se liquide la condena, es decir cuando sepa exactamente qué condena se pide, ahí se podrá solicitar el traslado a España.

Es importante aclarar que "no hay precedentes todavía" porque en España no hay cadena perpetua y Montero indica "desde el inicio de la prisión permanente revisable no ha habido ningún acontecimiento todavía. Entiendo que se conmutarían por un asesinato con alevosía que viene a ser entre 25 y 30 años, sin embargo la ley procesal establece que no se puede cumplir más de 20 años o 30 para casaos de terrorismo, que luego nunca se aplicaron. Creo que pasaría a cumplir 20 como máximo con las redenciones habituales".

José Montero insiste en que "todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario".