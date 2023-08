Las palabras de la hermana de Edwin Arrieta: “Daniel Sancho no solo desmembró a Edwin, desmembró a mi familia"

La hermana de Edwin Arrieta, asesinado, presuntamente, a manos de Daniel Sancho ha dado sus primeras palabras pidiendo justicia. Se rompe al hablar de lo que siente su familia en estos duros momentos. En las últimas horas, el juez decretó el ingreso en prisión provisional de Daniel Sancho. Según su propia declaración, le propinó un fuerte golpe en la cabeza que provocó que Edwin cayese perdiendo el conocimiento. Sería después, al ver que el cirujano colombiano no reaccionaba cuando se desmembró el cuerpo en 14 trozos.

En este vídeo podemos escuchar a la hermana de Edwin rota de dolor.

"Estamos destrozados. Como hermana de Edwin, Daniel Sancho no solamente desmembró a Edwin, sino que Daniel Sancho desmembró a mi familia… A nosotros nos arrancó el corazón vivos. Daniel Sancho eso lo premeditó, eso lo organizó y yo solamente pido como hermano de Edwin, como la cabeza visible de mi casa, por el dolor que mis papás están sufriendo, están sintiendo. Por este dolor que les va a durar a ellos toda la vida mientras el Señor los tenga aquí pido justicia para mi hermano, pido que Daniel Sancho pague por lo que le hizo a mi hermano. Mi hermano no se puede defender y este hombre está usando eso, que sabe que no se puede defender para decir todo lo que le da la gana para él quedar bien, pero por favor no permitan que ese hombre quede libre o sea extraditado a España. Que pague en Tailandia".

El Gobierno de Colombia ha tachado de "repudiable hecho" el asesinato del ciudadano colombiano Edwin Arrieta Arteaga. "El Consulado de Colombia en Bangkok estableció contacto con las autoridades tailandesas con el fin de obtener información de las circunstancias que rodearon este acto criminal, así como agradeció el apoyo brindado por la Policía Real tailandesa en las labores de investigación que permitieron dar con la captura del sospechoso de este repudiable hecho".

Espejo Público ha hablado con Ana Salinas, experta en derecho internacional y nos ha explicado que el futuro judicial de Daniel Sancho "está en Tailandia". Salinas deja claro que "no tenemos tratado de extradición, aunque sería posible la extradición de mutuo acuerdo incluso en la ausencia de un tratado bilateral ya que es una decisión discrecional por parte del gobierno del estado" pero indica: "En principio no parece que este vaya a ser el caso".

De ahí que lo siguiente sea esperar al juicio en Tailandia y, añade Salinas: "Lo que nos dicen los precedentes en casos que pueda ser en crímenes tan graves como puede ser el asesinato y en este caso con agravante, pues que tenga que cumplir un periodo de la condena en ese estado porque el convenio que tenemos en vigor lo establece eso como requisito y la práctica dice que como mínimo serían 8 años".