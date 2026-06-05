La asociación de la Guardia Civil muestra su "máxima preocupación" ante las averiguaciones del 'caso Leire': "Nos personaremos como acusación particular"

La asociación profesional JUCIL ha mostrado su profunda preocupación por las últimas informaciones que vinculan a altos cargos de la Guardia Civil con la presunta trama investigada. Su portavoz, Milia Cívico, ha reconocido que entre los agentes existe un clima de “máxima preocupación e incluso tensión” ante unos hechos que considera “anormales” por la relevancia de las personas señaladas en las investigaciones.

Ante esta situación, JUCIL ha anunciado que se personará como acusación popular con el objetivo de garantizar la máxima transparencia en el procedimiento y contribuir a que las investigaciones lleguen “hasta el final”. La asociación considera imprescindible esclarecer todas las responsabilidades que pudieran derivarse del caso y preservar la imagen de la institución.

"La asociación mantiene plena confianza en el trabajo desarrollado por la UCO"

Respecto a las explicaciones ofrecidas por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, la portavoz de JUCIL ha evitado valorarlas directamente, aunque ha señalado que será ella quien deba responder ante el avance de las investigaciones si así lo requieren los procedimientos judiciales. No obstante, ha insistido en que la asociación mantiene plena confianza en el trabajo desarrollado por la Unidad Central Operativa (UCO).

Cívico ha defendido la profesionalidad e independencia de la UCO y ha afirmado que su labor está contribuyendo a proteger el prestigio de la Guardia Civil. Además, ha señalado que las presuntas presiones denunciadas por algunos investigadores solo pueden ser conocidas en profundidad por los agentes directamente implicados en las pesquisas, aunque ha reconocido que la apertura del sumario ha permitido hablar con mayor claridad sobre unas circunstancias que hasta ahora permanecían fuera del foco público.

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