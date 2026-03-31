Así funciona el narcotúnel secreto bajo España para introducir hachís desde Marruecos

La droga no siempre llega por el mar. A veces, lo hace por debajo de nuestros pies. La Policía Nacional ha descubierto un nuevo narcotúnel en España. Ha ocurrido en Ceuta, en el polígono del Tarajal, a escasos metros de la frontera con Marruecos. Allí, dentro de una nave industrial aparentemente normal, los agentes localizaron una galería secreta bajo tierra.

Según explica el inspector jefe de la Policía Nacional Serafín Giraldo, este sistema se ha convertido en una vía rápida para introducir hachís en nuestro país.“Es una forma muy rápida y muy cómoda de introducir hachís en España. Se produce sobre todo en Ceuta y en Melilla”, señala Serafín Giraldo.

Un túnel oculto tras un frigorífico

Lo que encontraron los agentes no era un simple agujero excavado en la tierra. Se trataba de una infraestructura diseñada al milímetro para el narcotráfico.

El acceso estaba camuflado detrás de un refrigerador insonorizado de grandes dimensiones. Desde allí se descendía por un pozo que conducía a tres niveles subterráneos: una zona de acceso, una cámara intermedia donde se almacenaban los fardos y, al fondo, una galería equipada con raíles y vagones para transportar toneladas de hachís. El diseño permitía mover la droga sin que las personas que participaban en el alijo se vieran entre sí.

Giraldo explica además que estos túneles suelen ser extremadamente estrechos. “Tienen unas dimensiones pequeñas sencillamente para introducir a una persona y la droga. En muchos casos tienen que ir las personas gateando para poder transportar los fardos”, afirma.

Una auténtica cadena de montaje del narcotráfico

El objetivo de esta infraestructura era claro: introducir droga en España y distribuirla por la península sin pasar por controles fronterizos.

La operación policial ha sido de gran envergadura. Más de 250 agentes se desplegaron en distintos puntos de Andalucía, Galicia y Ceuta. El balance es contundente: 27 detenidos, más de 17 toneladas de droga intervenida, 1.430.000 euros en efectivo, 66 equipos de comunicación y 15 vehículos de lujo.

Los investigadores creen que detrás de la red hay dos figuras clave. Una de ellas operaba desde Marruecos y es considerado el “narcoarquitecto” o “patrón de los túneles”, presunto responsable también de otra galería descubierta el año pasado. La otra dirigía las operaciones desde Ceuta, donde se cerraban los acuerdos y se gestionaban los envíos.

No es el primer narcotúnel en la zona

Este hallazgo no es un caso aislado. Hace apenas un año se descubrió otro túnel similar en el mismo polígono, a unos 200 metros de distancia.

Un narcotraficante arrepentido describía así su funcionamiento: “A parte de la mercancía que entraba por la frontera del Tarajal, le dije que había otro método de entrada y que era por un túnel y estaba en el polígono. Le dije eran nueve u once naves. Es una de las cuatro últimas, las que más conectaban a la verja. Más cerca de Marruecos y de las casitas que hay ahí”.

El sistema es sencillo y eficaz: de Marruecos directo a España, bajo tierra y de forma invisible. La gran pregunta de los investigadores es ¿cuántos narcotúneles más pueden existir?. El juez ha decretado el ingreso en prisión para 14 de los detenidos en esta operación contra el tráfico de hachís.

Pero el hallazgo ha abierto una inquietante incógnita para los investigadores. Porque ahora saben que, mientras se vigila el mar para frenar el narcotráfico, otra ruta puede estar avanzando bajo tierra.

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