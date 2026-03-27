Un asentamiento okupa amenaza a los vecinos de Carabanchel: "No quiero que mi hija vaya sola por aquí"

Unas 25 personas residen en este asentamiento okupa. Se dedican a pedir dinero en las calles y a recoger lo que encuentran. Sin embargo, para los vecinos supone un gran problema y aseguran que "nos da miedo".

Entre suciedad y basura crece la inseguridad. Algunos vecinos denuncian robos y coches forzados para poder saquearlos: "No quiero que mi hija vaya sola de noche por aquí". En Espejo Público hemos podido entrar en este campamento y hablar con algunos de las personas que residen allí.

Las chabolas de este asentamiento están construidas a base de material recogido: plásticos, mantas, cartones... y en una esquina, justo en la contigua con un patio de vecinos, han instalado un váter sin entrada ni salida de aguas residuales, algo que preocupa mucho a los vecinos: "Aquí juegan los niños de la comunidad, es insalubre", además, aseguran que en numerosas ocasiones han lanzado basura al otro lado de la valla "es un peligro". Su preocupación ha crecido aún más en el último mes: "Está empezando a haber ratas".

"No me atrevo a decirles nada"

Estas personas no hablan español, pero sin embargo, los vecinos aseguran que no entablan conversaciones con ellos por miedo, y que la policía les ha recomendado que se mantengan al margen. Tanto es así, que cuando intentamos preguntarles, la vecina que nos contaba esta situación, se esconde dentro del portal.

"Han rechazado otras alternativas habitacionales"

El Estado les ha ofrecido otros sitios donde poder alojarse, sin embargo ellos han preferido seguir viviendo en su asentamiento. Una decisión que no agrada en absoluto a los vecinos de la calle.

Otros de los afectados son los gerentes del hotel contiguo a este campamento: "Nuestros clientes se quejan. Causa inseguridad y mala imagen, necesitamos que se vayan".

Este vecindario de Carabanchel no le ve el final a esta situación y piden desesperadamente, que cambie cuanto antes.

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