Un grupo organizado de okupas ha convertido un garaje en un poblado de chabolas: "Ya pagué mucho alquiler, ahora que pague otro"

El garaje privado situado en el centro de Valencia ha visto como un grupo organizado de personas han tomado sus instalaciones y levantado chabolas en lo que eran plazas para vehículos.

"Hasta que quiera"

El supuesto cabecilla de la organización de okupas no tiene problema en hacer declaraciones. Entran y salen con total impunidad y sin ningún tipo de reparo: "Casa en el corazón de Valencia, el privilegio que me han dado los españoles de vivir acá".

No contento con alardear de sus acciones, el individuo hace toda una declaración de intenciones, llega a afirmar que el parking les pertenece y que no se marcharán por propia voluntad: "Yo ya pagué mucho alquiler, ahora que lo pague otro".

"Hay tráfico de drogas"

Un asentamiento de chabolas, foco de violencia, y punto de venta de droga. Eso es en lo que se han convertido los bajos del edificio de viviendas según los habitantes de la zona. Un vecino afirma rotundamente que allí se trafica con drogas, con los problemas que derivan de ello. Las peleas son frecuentes y así también la visita de agentes de Policía por los altercados.

Otra vecina pone de manifiesto las pésimas condiciones en las que estas personas se encuentran, las define como "patéticas" al mismo tiempo que admite que la situación le genera miedo.

"No se les puede echar"

Pese a varios intentos de las autoridades, admiten que por el momento no se puede proceder al desalojo. El motivo: la propiedad del lugar, inmerso en una disputa legal por su herencia. El antiguo dueño falleció hace varios años y sus herederos aún no han llegado a un acuerdo y serían ellos los responsables de emprender acciones legales. La abogada Beatriz de Vicente hace la siguiente apreciación de la situación: "Tiene un problema la comunidad de vecinos".

"Debe ser el titular", la persona que solicite a la justicia que actúe ante un presunto delito de usurpación de propiedad privada.

