Los vecinos de Montefrío, atemorizados por un hombre que atacó a varias personas: "A mi tía le ha dado en la cabeza con un hacha. No sé ni cómo está viva"

La tranquilidad habitual de Montefrío, en Granada, se vio truncada en la mañana de este martes tras un violento ataque protagonizado por un hombre de 45 años que agredió a varios vecinos con un hacha en plena vía pública. El suceso, ocurrido en torno a las 10:00 horas, dejó al menos tres personas heridas, dos de ellas mujeres, una en estado grave tras sufrir la amputación de un dedo.

Según relatan testigos, el agresor actuó sin previo aviso y de forma completamente indiscriminada. "Se abalanzó sobre un hombre que pasaba por la calle sin mediar palabra", explican vecinos que presenciaron la escena. Minutos después, atacó a dos mujeres, provocando escenas de pánico entre los presentes.

El presunto autor consiguió huir tras los hechos, lo que generó una oleada de mensajes de alerta entre los vecinos del municipio. "Tened mucho cuidado, hay un hombre atacando a gente con un hacha", advertían a través de grupos locales, donde también circulaba la imagen del sospechoso. Finalmente, fue detenido por las fuerzas de seguridad.

"Ha sido como una película de terror"

El impacto emocional entre los vecinos ha sido enorme. Susana, testigo directo de lo ocurrido, describe así el momento: "Fue muy fuerte, lo pasé muy mal. En cuestión de un minuto, cuando salí de la tienda, ya me encontré a dos mujeres en el suelo y al agresor huyendo corriendo".

La mujer, que tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad, asegura que la escena era dantesca: "Parecía una película de terror. Vi cómo tiraba el hacha antes de escapar".

Por su parte, Salva, sobrino de una de las víctimas más graves, relata la gravedad de las heridas: "A mi tía le han dado en la cabeza con un hacha. No sé ni cómo está viva".

Petición de justicia y más seguridad

Los vecinos de Montefrío reclaman ahora más medidas de seguridad y respuestas contundentes ante lo ocurrido. "No queremos tomarnos la justicia por nuestra mano, pero sí que se haga justicia", insisten familiares de los afectados.

Además, algunos testigos aseguran que el agresor presentaba un comportamiento errático momentos antes del ataque. "Iba hablando solo, en otro idioma, como loco", señala una vecina.

El suceso ha dejado conmocionado a todo el municipio, que intenta recuperar la normalidad tras unas horas marcadas por el miedo y la incertidumbre. Mientras tanto, las víctimas continúan ingresadas y recuperándose de unas heridas que han dejado huella en toda la comunidad.

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