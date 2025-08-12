Publicidad
Para 4 personas
Joseba elabora un pan tres semillas: una receta tan rica como fácil y resultona
Darle un toque diferente y original a una receta de pan es tan sencillo como nos muestra Joseba Arguiñano con este pan tres semillas.
Copos de avena, sésamo y pipas de calabaza son las semillas que ha utilizado Joseba Arguiñano en esta ocasión, pero si lo prefieres puedes usar otras que sean más de tu agrado.
Este pan lo tiene todo para triunfar: es crujiente por fuera y tierno por dentro, combina bien con dulce o salado y es ideal para quienes buscan recetas caseras con ingredientes naturales.