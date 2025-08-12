Joseba elabora un pan tres semillas: una receta tan rica como fácil y resultona

Copos de avena, sésamo y pipas de calabaza son las semillas que ha utilizado Joseba Arguiñano en esta ocasión, pero si lo prefieres puedes usar otras que sean más de tu agrado.

Este pan lo tiene todo para triunfar: es crujiente por fuera y tierno por dentro, combina bien con dulce o salado y es ideal para quienes buscan recetas caseras con ingredientes naturales.