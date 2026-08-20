Fernando Muñoz denuncia la exposición de los sanitarios a ser agredidos: "Todas las semanas tenemos problemas"

Pedro Rivero, enfermero de 42 años, denuncia la situación de terror que vivió durante una guardia de 24 horas en el centro de salud. Sobre las cuatro de la madrugada llegó un joven cargando a otro joven ensangrentado y aparentemente desvanecido. Los dos únicos sanitarios que se encontraban en el centro tumbaron al paciente en una camilla para valorar su estado y de dónde procedía la sangre.

Acto seguido, le pidieron la tarjeta sanitaria pero, el paciente se levantó repentinamente y comenzó a gritar, a amenazar y a destrozar el ambulatorio. El enfermero graba como el paciente levantó una camilla hidráulica, rompió una puerta y tuvieron que refugiarse por miedo a ser agredidos.

No había vigilantes de seguridad ni policía cerca, la patrulla más cercana llegaría en 20 minutos desde Inca. Cuando llegaron, los implicados ya habían abandonado el hospital pero, fueron localizados en otra zona mientras esperaban una ambulancia.

Fernando Muñoz, enfermero, ha vivido más de una vez este tipo de situaciones: "Yo tuve un episodio muy parecido a este", asegura. "Entró un señor con un brote esquizofrénico atentando a la salud de mis compañeros" y "Tuvimos que llamar a las fuerzas de seguridad para afrontar la situación". Explica que durante los quince minutos que tardaron en llegar las ayudas, al paciente le dio otro brote y agredió a su compañera.

"Esto es algo que está encima de la mesa de los sindicatos" alega, "Todas las semanas pasa algo" afirma mientras reconoce que son constantes agresiones físicas y verbales.

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