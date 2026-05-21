La desesperación de la expareja del asesino de Figueres: "Podría haber sido yo, ha intentado matarme muchas veces"

Laura huyó de su pueblo por miedo a ser asesinada por su pareja. Desde entonces no ha querido contar públicamente su situación pero la imagen de un hombre asesinando a su pareja a plena luz del día en una plaza de Figueres ha hecho que quiera contar su historia. Precisamente fue el hombre que terminó con la vida de esta mujer quien a punto estuvo de matarla a ella.

Laura y el ya bautizado como 'asesino de Figueres' fueron pareja en el pasado. Los dos eran del mismo pueblo. Cuenta que cuando este bebía se volvía loco y quería matarla. "Como dice él, o eres para él o no eres para nadie".

En un primer momento estuvieron juntos 4 meses y ahí fue cuando él la secuestró. Estuvo dos años en la cárcel y al salir volvió a su casa para pedirle perdón. A los pocos meses salió de prisión y acudió a casa de su abuela armado con un cuchillo. Cuenta que en otra ocasión le dio una paliza en la puerta de su casa y la tuvo días secuestrada.

"La justicia solo me protegía mientras él estaba encerrado"

Mientras denunciaba Laura no tenía escolta. Señala que solo le protegían cuando le tenían encerrado. Dormía con la puerta bloqueada. La pulsera telemática de protección de víctimas de violencia de género saltó más de 300 veces.

Reclamó ante los Mossos de Esquadra que no podía vivir con un aparato que constantemente le alertaba de que su agresor estaba cerca. El miedo le llevó a moverse de pueblo en pueblo y de casa de acogida en casa de acogida. Los Mossos de Ripoll le llegaron a decir que o se iba de allí o morirían ella y su hija. "Es una pena que haya sido en medio de la calle para que la gente vea la sangre fría, cómo se lava las manos y después le pega una patada".

No entiende que después de haber estado en la cárcel este hombre pueda haber vuelto a agredir a mujeres. "Juicio tras juicio ha ido quedan en libertad". En su caso, tardó dos años hasta que hubo un juicio. "Ese señor no tenía que haber salido y esa chica tenía que estar viva", lamenta.

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