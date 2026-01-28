Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Crimen Sueca

El asesino del menor de 13 años en Sueca culpa a su expareja del crimen: "Tu madre ha conseguido que me vuelva loco"

El hombre se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El hombre que confesó ser el autor del crimen en Sueca

El asesino del menor de 13 años en Sueca culpa a su expareja del crimen: "Tu madre ha conseguido que me vuelva loco" | LAS PROVINCIAS

Juanfran, el hombre que confesó haber matado al menor de 13 años en Sueca, ha pasado su primera noche en la cárcel de Picassent. El martes, el juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Entre las hipótesis que barajaba la Guardia Civil se encontraba la de que Álex, el menor asesinado, contaba a su madre, amiga de la expareja de Juanfran, que gritaba y castigaba al hijo de ambos. Juanfran, bibliotecario de 48 años, ha responsabilizado a su expareja de los hechos cometidos el pasado sábado en su casa.

"Yo no soy así, al final tu madre ha conseguido que me vuelva loco", le dijo a su hijo tras cometer el crimen de asesinar a Álex, según 'LAS PROVINCIAS'. Aunque antes del acto criminal, avisó al pequeño de que nadie fuese a su casa: "Que hoy no venga nadie a casa, no estoy bien".

Pero no fue así, y esa tarde Álex y su hijo jugaban a un videojuego en la habitación mientras que el hombre veía un partido de fútbol. En un momento, el menor de 13 años fue al baño y Juanfran asesinó al pequeño con un cuchillo de cocina. Según la autopsia fue acuchillado en repetidas ocasiones con lesiones en la parte frontal del tórax.

Sin embargo el hombre dice que no se acuerda: "No sé si yo lo maté, puede ser que si". Pero esta nueva versión se contradice con lo que ocurrió el sábado cuando acudió al cuartel de la Guardia Civil confesando el asesinato.

Una guerra judicial

Durante su declaración en el juicio, el asesino repitió en reiteradas ocasiones una palabra "guerra". Se refiere a una guerra judicial que, según él, habría comenzado su mujer de forma injusta. Pero la madre de los niños había renunciado a la custodia de los niños.

El hombre no respondió ni a las preguntas del fiscal ni a las de su abogada. Aunque "reconoció ante el juez que tenía una fuerte depresión y estaba bajo tratamiento psicológico" ha contado el periodista de LAS PROVINCIAS, Javier Martínez.

"No tenía nada en contra del niño, la guerra con mi exmujer me ha vuelto loco", manifestó. Con todo ello se resuelve que el hombre, sin patologías mentales diagnosticadas, ejerce machismo e inquina contra su expareja y madre de sus dos hijos, dos niños de 13 y 7 años.

