María Guardiola defiende el pacto con Vox para ser investida presidenta: "Extremadura necesita pasar del bloqueo al acuerdo"

Tras varias semanas de negociaciones, el Partido Popular y Vox cerraron un acuerdo en Extremadura para investir, finalmente, a María Guardiola (PP) presidenta de la Junta de Extremadura. Este martes, coincidiendo con que se cumplen cuatro meses desde las elecciones, ha comenzado el pleno de investidura.

La líder popular extremeña se ha referido, principalmente, "a los extremeños y extremeñas, que son la razón por la que estoy aquí". "Vuelvo a esta cámara con el ánimo intacto y con las fuerzas renovadas", confiesa. Otro de los motivos de su regreso es "para ofrecer una salida a Extremadura, para asumir una responsabilidad, proponer un gobierno de transformación": "El Gobierno que las urnas han dado el mandato de impulsar".

Subraya que la región "no necesita más bloqueos, división, que durante demasiados años ha sido constante". Por ello afirma que Extremadura "tiene derecho a crecer, a exigir, a competir, a que su voz pese y decidir su futuro".

Reafirma el acuerdo con los de Óscar Fernández Calle: "He llegado a un pacto con Vox porque Extremadura necesita estabilidad y pasar del bloqueo al acuerdo". Y explica su proyecto de cara a la presidencia: "Traigo un proyecto de transformación que va a ser ejecutado por un gobierno duradero fiable, de mirada larga, un modelo que consolide el cambio, que lo convierta en una etapa seria".

"Con determinación, sin ruido, porque Extremadura, ahora sí, es una tierra que no se pone límites", zanja.

El acuerdo logrado

"Sé que el acuerdo ha causado revelo" y "no tiene nada que esconder", confiesa Guardiola, que ha recordado los resultados de las elecciones de diciembre de 2025 - PP más de un 43%; Vox un 16%- "lo que se traduce en el apoyo de 3/5 de los diputados de la Cámara que mañana van a hacer posible que arranque definitivamente un mandato de acuerdos".

Se trata de "Un Gobierno logrado entre formaciones distintas desde las diferencias y desde las discrepancias", aunque, asegura, "con un objetivo compartido": "Extremadura se ponga a funcionar en pleno rendimiento y deje atrás una etapa de bloqueo".

Por ello, la líder popular avisa ante las "interpretaciones interesadas" que solo "lo que está firmado es lo que se llevará a cabo": "Lean el acuerdo, palabra por palabra, profundicen. Este Gobierno jamás va a incumplir la ley. Este acuerdo es la base de la estabilidad, es el fundamento sobre el que se construirá esta legislatura. Y por eso es un acuerdo bueno para los extremeños".

Ataque a Sánchez

"Lo que ocurre más allá de las fronteras de nuestra región nos afecta y nos tendrá que preocupar", explica. "El presidente del Gobierno ha hecho de su supervivencia política su única brújula y ha convertido las negociaciones del separatismo a una moneda habitual".

De este modo se queja de que Pedro Sánchez "mire hacia otro lado cuando Extremadura llama a la puerta para ser atendida en sus justas reivindicaciones". Y lanza las siguientes preguntas: "¿Acaso no son importantes las reivindicaciones de los extremeños? ¿Somos ciudadanos de segunda?". Por ello, asegura que "no vamos a seguir esperando en silencio, eso se acabó" porque "esta tierra clama justicia",

"He vuelto a esta Cámara para acabar con el bloqueo, ofrecer un camino, para que haya un Gobierno, certeza y un buen convenir" y ha pedido el voto "para trabajar con humildad, seriedad y servir con humildad y respeto". "Esta tierra lleva demasiado tiempo esperando y ya ha llegado la hora", ha finalizado su discurso de investidura.

El miércoles a las 09:30 horas se reanudará la sesión con la intervención del resto de partidos. Una vez concluya el turno de los grupos, se procederá a la votación, donde, según lo previsto, María Guardiola será investida presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo del PP y Vox.

"Los datos que resumen lo hecho"

En su discurso también ha expuesto los datos de la última EPA donde la región ha cerrado marzo con 436.000 ocupados y 6 de cada 10 nuevos ocupados son mujeres y la ocupación en los jóvenes menores de 25 ha aumentado un 32%. Y estos resultados "es lo que significa gobernar bien", asegura: "No son cifras, son vidas que cambian".

Del mismo modo señala que "lideramos el dinamismo exportador", ya que las exportaciones extremeñas han alcanzado en España los 474 millones de euros "el mejor registro de su historia": "Muy por encima de la media nacional".

En cuanto a la Sanidad, el tiempo de espera para operarse ha bajado 43 días, lo que se traduce en "2.063 extremeños menos para una intervención quirúrgica, 7.155 menos pendientes de una prueba diagnostica,7.856 menos aguardando una consulta externa".

Aunque afirma que "todo ello ha sido posible gracias a la incorporación de 1.115 profesionales más desde la llegada del Partido Popular". Y ha lanzado un dardo al PSOE "en materia de dependencia" al bajar la media a 79 días menos que cuando estaba al frente el gobierno socialista "que nos dejó un tiempo de espera de 338 días".

Sin embargo, "hay un dato que resume muy bien todo lo que hemos hecho en este tipo": "Extremadura ha pasado de un 45% de trámites online al 91%, el mayor avance de toda la serie histórica superando incluso la media europea".

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