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Las instrucciones de vuelo de los protagonistas de ¿A qué estás esperando?: “Con destino a la lujuria, la pasión y el amor”

Descubre cómo va a ser este divertido vuelo protagonizado por Adriana Torrebejano y Rubén Cortada que se estrena el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.

Las instrucciones de vuelo de los protagonistas de ¿A qué estás esperando?

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Carmen Pardo | Carmen Marar
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“Bienvenidos señores pasajeros, el comandante Can Drogo les da las gracias por haber elegido este vuelo de la compañía” así te invitan Adriana Torrebejano y Rubén Cortada a subirte a bordo de ¿A qué estás esperando?

Un vuelo “con destino a la lujuria, la pasión y el amor”, el tiempo de este vuelo es de 8 capítulos de cincuenta minutos. Los protagonistas te invitan a usar buena compañía y las palomitas.

Un lugar donde las turbulencias son bien recibidas, no te pierdas el estreno de ¿A qué estás esperando?, el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.

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