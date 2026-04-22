Las instrucciones de vuelo de los protagonistas de ¿A qué estás esperando?: “Con destino a la lujuria, la pasión y el amor”

“Bienvenidos señores pasajeros, el comandante Can Drogo les da las gracias por haber elegido este vuelo de la compañía” así te invitan Adriana Torrebejano y Rubén Cortada a subirte a bordo de ¿A qué estás esperando?

Un vuelo “con destino a la lujuria, la pasión y el amor”, el tiempo de este vuelo es de 8 capítulos de cincuenta minutos. Los protagonistas te invitan a usar buena compañía y las palomitas.

Un lugar donde las turbulencias son bien recibidas, no te pierdas el estreno de ¿A qué estás esperando?, el jueves a las 23:00 horas en Antena 3.