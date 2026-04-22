Simone Biles desvela el momento clave que cambió su carrera tras Tokio y la llevó al oro en París

Durante su visita a El Hormiguero, Simone Biles compartió cómo logró rehacerse tras su retirada en Tokio por problemas de salud mental. La deportista explicó el proceso personal que atravesó hasta recuperar la confianza.

Además, reveló que compitió en París pese a sufrir un desgarro de gemelo. Aun así, firmó una actuación brillante, creando nuevos movimientos y conquistando otro oro olímpico.