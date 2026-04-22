Lorena consigue la primera ola del programa con un halago doloroso

Desde el principio del programa se han notado los nervios de la concursante. Ha sido el propio Jorge Fernández quien la ha dicho: “Ya puedes respirar, que estás hiperventilando”, algo que el presentador no entendía, ya que, con la presión a la que se somete Lorena en los boxes de los hospitales, debería estar acostumbrada.

Lorena casi pierde un marcador de 400€ al caer en el ‘pierde turno’, pero, gracias al uso del comodín que había conseguido, ha logrado mantener el turno. En la siguiente tirada, sin intención alguna, ha vuelto a rozar el gajo del ‘pierde turno’, pero esta vez ha caído en el de 100€.

Finalmente, ha podido alcanzar la cifra de los 500€, a los que acompaña con el gajo de ‘me lo quedo’ y el de ‘todas las vocales’, recibiendo de esta forma la primera ola del programa.