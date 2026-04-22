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Mejores momentos | 22 de abril

Lorena consigue la primera ola del programa con un halago doloroso

La concursante del atril amarillo ha conseguido llevarse los primeros 500€ pese a confesar sus nervios.

1_Halago

Lorena consigue la primera ola del programa con un halago doloroso

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Adrián Moreno
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Desde el principio del programa se han notado los nervios de la concursante. Ha sido el propio Jorge Fernández quien la ha dicho: “Ya puedes respirar, que estás hiperventilando”, algo que el presentador no entendía, ya que, con la presión a la que se somete Lorena en los boxes de los hospitales, debería estar acostumbrada.

Lorena casi pierde un marcador de 400€ al caer en el ‘pierde turno’, pero, gracias al uso del comodín que había conseguido, ha logrado mantener el turno. En la siguiente tirada, sin intención alguna, ha vuelto a rozar el gajo del ‘pierde turno’, pero esta vez ha caído en el de 100€.

Finalmente, ha podido alcanzar la cifra de los 500€, a los que acompaña con el gajo de ‘me lo quedo’ y el de ‘todas las vocales’, recibiendo de esta forma la primera ola del programa.

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