Roi Méndez sorprende con una petición inesperada en Tu cara me suena

Roi Méndez ha protagonizado una iniciativa poco habitual al pedir abiertamente su participación en Tu cara me suena. El artista ha compartido un vídeo en el que demuestra sus ganas de unirse al formato.

En su mensaje, el cantante reivindica su versatilidad sobre el escenario y su experiencia musical, dejando claro que está preparado para afrontar el reto de las imitaciones.