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Tu cara me suena
Roi Méndez sorprende con una petición inesperada en Tu cara me suena
El cantante gallego lanza una original campaña pública para formar parte del talent show, mostrando su entusiasmo y recordando su trayectoria musical ante el público.
Roi Méndez ha protagonizado una iniciativa poco habitual al pedir abiertamente su participación en Tu cara me suena. El artista ha compartido un vídeo en el que demuestra sus ganas de unirse al formato.
En su mensaje, el cantante reivindica su versatilidad sobre el escenario y su experiencia musical, dejando claro que está preparado para afrontar el reto de las imitaciones.