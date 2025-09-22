Antena 3 LogoAntena3
Polémica brazaletes de control

Ana, una mujer maltratada afectada por los fallos de las pulseras: "Mi ex las rompía y las apagaba cuando quería"

En Espejo Público, Ana García, víctima de violencia de género, ha relatado cómo las pulseras telemáticas fallaron en protegerla. Su agresor las rompía, apagaba o dejaba sin batería, mientras ella vivía un auténtico calvario.

Ana García, víctima de violencia machista, ha relatado este lunes en el matinal de Antena 3, Espejo Público, cómo las pulseras telemáticas que deberían haberla protegido se convirtieron en un arma más en manos de su agresor. “Él se pegaba horas dando vueltas a mi casa y dejaba el dispositivo sin batería o lo rompía”, contó emocionada y entre lágrimas.

Durante meses, su exnovio vulneró las medidas de alejamiento sin que la tecnología pudiera detenerle. Ana asegura que llegó a romper el dispositivo tres o cuatro veces y que incluso lo apagaba durante semanas, dejándola completamente desprotegida. Cuenta alguna de las situaciones que ha tenido que vivir: "Se tiró horas dardo vueltas por mi casa".

“Los maltratadores saben cómo manipular las pulseras”

Ante cada incidencia, el centro de control Cometa la llamaba para advertirle y pedirle que se pusiera a salvo. “Al final la responsabilidad recaía en mí: si estaba en una cafetería y él se acercaba, yo tenía que irme corriendo”, lamentó.

“Los maltratadores saben cómo manipular las pulseras”

La víctima relató que los policías de seguimiento reconocían que solo podían mandar informes al juzgado, aunque los quebrantamientos eran constantes. “Mandaban muchísimos informes, pero él seguía en la calle”, recordó.

Incluso conoció el caso de otra mujer cuyo agresor apareció en su trabajo, pero al no quedar constancia en el informe, fue absuelto.

“A pesar de todo, prefiero tener la pulsera”

Tras un año de sufrimiento, su expareja fue condenado y entró en prisión. Ahora, teme su salida, pero afirma que, a pesar de los fallos, quiere que le coloquen de nuevo la pulsera.

“Con sus defectos, me daba tranquilidad porque sabía dónde estaba él”, explicó.

El testimonio de Ana pone voz a muchas mujeres que dependen de un sistema que, según denuncia, sigue teniendo graves carencias. Aun así, su mensaje es claro: “si no fuera por la pulsera, muchas de nosotras no estaríamos aquí para contarlo”.

Publicidad