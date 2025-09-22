Antena 3 LogoAntena3
¡Triunfa el amor! Paula y Diego emocionan con su beso en Emparejados

La química entre Paula y Diego ha sido contante en el Beso o cobra de Emparejados. Los jóvenes se han elegido para enfrentarse al momento final de la sección presentada por Anna Simon.

Carmen Pardo
La respuesta ha sido unánime y ambos candidatos han elegido beso para seguir conociendo al otro y se han llevado un viaje a Punta Cana y 6.000 euros.

Un momento lleno de romanticismo en el que Paula y Diego se han fundido en un apasionado beso despertando los aplausos de Victoria de Marichalar y Rocío Laffón en Emparejados. ¡Qué viva el amor!

