Emparejados | Victoria Federica y Rocío Laffón
¡Triunfa el amor! Paula y Diego emocionan con su beso en Emparejados
La química entre Paula y Diego ha sido contante en el Beso o cobra de Emparejados. Los jóvenes se han elegido para enfrentarse al momento final de la sección presentada por Anna Simon.
La respuesta ha sido unánime y ambos candidatos han elegido beso para seguir conociendo al otro y se han llevado un viaje a Punta Cana y 6.000 euros.
Un momento lleno de romanticismo en el que Paula y Diego se han fundido en un apasionado beso despertando los aplausos de Victoria de Marichalar y Rocío Laffón en Emparejados. ¡Qué viva el amor!
